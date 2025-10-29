БПЛА атаковали Москву
- 29.10.2025, 8:00
Закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский.
Москву во вторник вечером, 28 октября, атакуют дроны. В Минобороны России утверждают о «сбитии» трех БпЛА на подступах к столице.
Об этом также заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временной приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский. Позже в Росавиации заявили о возобновлении работы аэропорта Домодедово.
Об атаке дронов на Москву Собянин также заявлял 27 октября. Он утверждал, что на подступах к городу было «сбито» два беспилотника.
Кроме того, звуки взрывов слышали в Раменском и Броннице Московской области. Telegram-канал Осторожно, Москва писал, что на фоне атаки БПЛА временно закрывали Жуковский аэропорт.