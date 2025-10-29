Удар ВСУ по дамбе: у россиян новая проблема 29.10.2025, 8:07

Вода может разрушить переправы в сторону Липцов и Волчанска.

Вода залила позиции ВС РФ в районе Безлюдовки, Новой Таволжанки и Графовки на территории Белгородской области.

Все эти населённые пункты расположены в пойме реки Оскол, и именно в этих районах решила окопаться армия противника. Такое мнение накануне в интервью телеканалу «Эспрессо» озвучил военный эксперт Владислав Селезнёв.

По его словам, подтопление произошло не сразу, а постепенно. При этом оно не представляет угрозы для гражданского населения.

А вот у противника действительно начались серьёзные проблемы, что можно было увидеть на видеозаписях, опубликованных российскими военкорами в сети.

Если вода и дальше будет уходить из дамбы, то у врага начнутся проблемы и в районе Волчанска, считает Селезнёв.

В итоге разлив реки Оскол нанесёт ущерб не только фортификационным сооружениям армии Путина, но и разрушит переправы, которые противник активно использует для логистики в направлении Липцов и Волчанска.

Селезнёв отметил, что ВСУ нанесли серьёзный удар по логистике ВС РФ. Он также добавил, что проблемы могут возникнуть и у тех российских подразделений , которые окажутся отрезанными от основных сил течением реки Северский Донец.

