Удар ВСУ по дамбе: у россиян новая проблема
- 29.10.2025, 8:07
- 2,894
Вода может разрушить переправы в сторону Липцов и Волчанска.
Вода залила позиции ВС РФ в районе Безлюдовки, Новой Таволжанки и Графовки на территории Белгородской области.
Все эти населённые пункты расположены в пойме реки Оскол, и именно в этих районах решила окопаться армия противника. Такое мнение накануне в интервью телеканалу «Эспрессо» озвучил военный эксперт Владислав Селезнёв.
По его словам, подтопление произошло не сразу, а постепенно. При этом оно не представляет угрозы для гражданского населения.
А вот у противника действительно начались серьёзные проблемы, что можно было увидеть на видеозаписях, опубликованных российскими военкорами в сети.
Если вода и дальше будет уходить из дамбы, то у врага начнутся проблемы и в районе Волчанска, считает Селезнёв.
В итоге разлив реки Оскол нанесёт ущерб не только фортификационным сооружениям армии Путина, но и разрушит переправы, которые противник активно использует для логистики в направлении Липцов и Волчанска.
Селезнёв отметил, что ВСУ нанесли серьёзный удар по логистике ВС РФ. Он также добавил, что проблемы могут возникнуть и у тех российских подразделений , которые окажутся отрезанными от основных сил течением реки Северский Донец.