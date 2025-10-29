Россия подставила подножку Лукашенко 29.10.2025, 8:14

3,472

Фото: Getty Images

Ставки сделаны.

Беларусь и Россия в вербальном пространстве пропагандистов — родные братья. Почти сиамские близнецы. Но интересы их в последнее время все чаще расходятся. Причем в самых разных областях, от многострадальной экономики до идеологии, пишет planbmedia.io.

Ставки сделаны

Проблема с экспортом в Россию уже давно напрягает младшего союзника. Спрос на продукцию гражданских секторов сдувается. Что вынуждает многочисленных белорусских управленцев регулярно оправдываться — проблемы со сбытом, мол, объективные.

Робкая надежда была на российский Центробанк. Вот с белорусским как хорошо получилось — заменили Каллаура на сговорчивого и понятливого Головченко, и уже планируют и рост экономики, и раскулачивание банкиров, и хозяйское использование доселе бесполезных резервов. Но в России сложнее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина четко заявила, что стимулировать спрос Центробанк не будет.

Мол, резкий рост спроса может произойти из-за преждевременного снижения ставки. И тогда регулятору придется снова повышать ключевую ставку. Такой сценарий может больше всего навредить экономике.

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать», — сказала Набиуллина в Госдуме.

Так что рассчитывать на скорое снижение ставки и удешевление кредитов и Минску не стоит. Цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год. Проблемы, которые в Минске пытались называть временными, становятся долговременными.

Разрешите папу

В России остаются ключи и к очередному (после телефонного звонка и комплиментов от Трампа можно уже говорить об очередности) дипломатическому успеху Лукашенко. Но руководитель белорусской православной церкви Вениамин на встрече со специальным посланником папы кардиналом Клаудио Гуджеротти заявил, что возможный визит папы Льва XIV в Беларусь должен обсуждаться с руководителем РПЦ, патриархом Кириллом.

Как бы ни хотелось Лукашенко встретиться в новым папой, как бы не нахваливал его заехавший во дворец независимости кардинал, а без московского благословения — ни-ни.

Необходимость согласования визита Вениамин объяснил тем, что большинство верующих в Беларуси принадлежат к Белорусской православной церкви Московского патриархата.

