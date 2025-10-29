«Где здравый смысл»
- 29.10.2025, 8:30
В TikTok возмутились ценой белорусского фрукта.
В Беларуси в этом году фруктовый урожай выдался не очень. Это особенно касается яблок. Однако в магазинах всего хватает. Но бывает, что белорусские продукты оказываются самыми дорогими.
Так, белоруска решила купить груши в одном из супермаркетов. Но столкнулась с определённой проблемой. Ей не очень понравились наши фрукты, пишет tochka.by.
«Можно ли назвать это грушей? Ну, так себе, честно говоря, на вид. Не знаю, как по вкусу», – говорит тиктокерша.
Стоит, к слову, белорусская груша Br6,99 за 1 кг.
Покупательница решила посмотреть, какой ещё есть выбор. Она нашла «красивенькую» зарубежную грушу, которая продаётся по цене Br4,99.
Привезён фрукт из Нидерландов. Справедливости ради отметим, что на него была скидка в 20%.
Также блогерша обнаружила «очень красивую» грушу из Китая за Br6,07 за 1 кг.
В итоге она поделилась таким мнением о разнице цен на наши и зарубежные фрукты:
«Может, кто понимает, что здесь происходит. Где здравый смысл?» – задаётся она вопросом.
Лежит груша – нельзя скушать
Пользователей весьма задела тема груш – они начали активно спорить. Одни считают, что белорусские, хоть и некрасивые, но вкусные. Другие – что наши фрукты дорогие.
Вот лишь некоторые комментарии:
«Последняя – самая невкусная, а вот первая – вкусная».
«Вы погоду в этом году видели? У нас дома своих ни груш, ни яблок, ни вишни».
«У нас каждый год бешеные цены на наши фрукты».
«Лежит груша – нельзя скушать».
«У меня в этом году на весь сад четыре яблока».
«Прежде чем делать выводы, сначала попробуйте. Это как в жизни: красивый – не значит хороший».