«Лукашенко зондирует Литву»
- 29.10.2025, 9:22
Что стоит за провокациями с воздушными шарами.
Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после серии инцидентов с метеозондами, из-за которых уже несколько раз приостанавливалась работа аэропорта Вильнюса.
Что может стоять за этими метеозондами, которые массово пересекают границу и нарушают работу литовских аэропортов? Можно ли говорить о новой форме гибридной атаки?
Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:
— То, что происходит, вряд ли случайно. Это целенаправленная операция гибридного давления. Под видом «метеозондов» могут запускаться дешевые беспилотные платформы, оснащенные как контейнерами для контрабанды, так и сенсорами, GPS-модулями. Некоторые из них, судя по всему, используются для проверки систем ПВО, реакции авиации и отработки маршрутов обхода радаров. Это классическая тактика «зондирования» — провокация без прямой ответственности.
Да, это новая форма атаки и довольно эффективная. В современных условиях даже несколько десятков таких объектов способны парализовать авиасообщение, вызвать информационный резонанс и политическое давление. Это «асимметричная» атака — дешевая, но создающая эффект системной дестабилизации — своего рода «воздушная диверсия».