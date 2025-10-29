Трамп возглавил антирейтинг в США 29.10.2025, 9:30

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Чем недовольны американцы.

В Соединенных Штатах упал до минимума рейтинг одобрения президента Дональда Трампа за все время его пребывания на посту. Американцы все больше критикуют его политику в отношении стоимости жизни.

Об этом говорится в данных опроса «Reuters/Ipsos».

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до 40%, тогда как результат предыдущего опроса за 15–20 октября был на уровне 42%.

Растет доля тех, кто не поддерживает политику президента США: сейчас их 57%, тогда как в майском опросе их было 52%. Особенно низкие оценки Трамп получает за управление расходами домохозяйств — 63% опрошенных недовольны его действиями, что почти вдвое превышает долю тех, кто считает, что он справляется хорошо.

Опрос также показал, что большинство американцев относятся к длительному «шатдауну» без особого беспокойства: 29% сказали, что им безразлично или они рады, 20% — возмущены таким положением, а около 50% — раздражены. Большинство респондентов отметили, что приостановление практически не повлияло на их жизнь.

«Reuters» отмечает, что хотя республиканцы Трампа и имеют большинство в Конгрессе, демократы блокируют законопроекты по финансированию. Как известно, последние настаивают на продолжении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года, что и является основной причиной споров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com