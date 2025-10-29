Атака дронов: взрывы прогремели возле нефтепровода, ведущего к Новополцкому НПЗ 29.10.2025, 9:35

3,412

Очевидцы сообщают об огненном зареве.

Россия подверглась атаке дронов. В ночь на 29 октября взрывы были слышны в республике Марий Эл, сообщали местные жители. Очевидцы фиксировали огненное зарево. Российский Telegram-канал ASTRA геолоцировал кадры и сообщил, что это поселок городского типа Оршанка. В сообщении писали, что неизвестно, что именно было атаковано.

Однако Telegram-канал Supernova+ писал, что в Оршанском районе дроны поразили Марийский НПЗ.

«Завод расположен возле магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк». Завод имеет две АВТ установки и способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год. Ассортимент выпускаемых нефтепродуктов включает: бензин газовый стабильный, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут, сырье для битума», – говорится в сообщении.

Отметим, по нефтепроводу «Сургут-Полоцк» нефть поступает на Новополоцкий «Нафтан».

