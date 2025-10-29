The Telegraph: Путин проигрывает самую абсурдную за последние 150 лет войну 29.10.2025, 9:49

2,704

Глава Кремля уже не живет в мире реальности.

Лорд Палмерстон когда-то шутил, что в войне между Данией и Пруссией 1864 года было только три человека, которые понимали, зачем она началась: один умер, второй сошел с ума, а третий забыл. Если бы когда-то этот конфликт казался вершиной стратегического абсурда, то война России против Украины превзошла даже это, пишет геополитический стратег Марк Бролин в колонке для The Telegraph.

Давайте посмотрим на поведение главных сторон.

Начнем с команды Путина, которая так хотела продемонстрировать силу и стратегическое мастерство, захватив Украину. И что же получилось? Окруженный советниками из XIX века, кремлевский лидер оказался настолько оторванным от реальности, что сфера влияния Москвы сократилась от Ближнего Востока до Центральной Азии и Европы. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а сама Россия все больше превращается в вассальную державу Китая.

Теряя западные рынки нефти, Москва, несмотря на все заявления о «могуществе армии», смогла захватить лишь незначительную часть украинской территории — ценой колоссальных человеческих и экономических потерь, без всякого убедительного объяснения, зачем крупнейшей стране мира были нужны еще несколько сотен квадратных километров.

Далее — Украина и президент Зеленский. Нет ничего удивительного в героической борьбе Киева за освобождение собственной земли. Другой вопрос — как Украина пытается удержать Америку в игре. Киев часто формулирует свою просьбу остро: «помогите сейчас, иначе последствия будут катастрофическими», вплоть до риска Третьей мировой. Но современная Россия — это карлик по сравнению с США во всем, кроме ядерных боеголовок, которые даже Путин не решится применить. Преувеличение российской силы не помогает Украине в американском информационном пространстве.

Далее — Европа. В течение многих лет большинство европейских стран разоружались, одновременно углубляя энергетическую зависимость от одного из своих главных противников и не обращая внимания на предостережения Польши или Украины. Они поучали других о принципах, покупая российскую нефть и фактически финансируя военную машину, которую осуждали. И даже теперь, имея войну на собственном континенте и застывшие экономики, европейские лидеры продолжают морализаторство, будто именно они изобрели рецепт мира и процветания.

И наконец — Соединенные Штаты и их президент. Дональд Трамп начал попытку достичь мира в Украине с предложения, которое Москва считала идеальным: призвать Украину отказаться от оккупированных территорий и от перспективы вступления в НАТО — еще до начала переговоров. Затем произошел эпизод с «Томагавками»: несколько дней Трамп намекал, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты. Когда, казалось, Кремль уже потянулся за телефоном, угроза была внезапно снята. Рычаг давления применили — и мгновенно убрали.

Все это создает такую абсурдную картину, что любой, кто ценит логику, может сойти с ума.

Однако, несмотря на все зигзаги и отступления, силы разума, похоже, начинают побеждать. Шаг за шагом Европа и США впервые действуют более-менее согласованно. Европа перевооружается; ее энергетическая зависимость от России стремительно снижается; замороженные российские активы рассматриваются как источник финансирования для Украины; а последние решения Вашингтона усилили давление на российскую нефть. Китайские и индийские энергетические компании стали более осторожными, опасаясь вторичных санкций. Запад продолжает поставлять Украине критическую технологическую, логистическую и разведывательную поддержку.

Возможно, самое важное то, что наконец разрушается миф о «великой державе» России. Именно этот миф позволял Кремлю ходить с высоко поднятой головой.

Иначе говоря, Путин уже не живет в мире реальности — он существует в причудливой вселенной, которую создали для него подхалимы. Именно поэтому давление надо сохранять — чтобы сделать эту реальность невозможной для игнорирования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com