The Telegraph: Путин проигрывает самую абсурдную за последние 150 лет войну
- 29.10.2025, 9:49
Глава Кремля уже не живет в мире реальности.
Лорд Палмерстон когда-то шутил, что в войне между Данией и Пруссией 1864 года было только три человека, которые понимали, зачем она началась: один умер, второй сошел с ума, а третий забыл. Если бы когда-то этот конфликт казался вершиной стратегического абсурда, то война России против Украины превзошла даже это, пишет геополитический стратег Марк Бролин в колонке для The Telegraph.
Давайте посмотрим на поведение главных сторон.
Начнем с команды Путина, которая так хотела продемонстрировать силу и стратегическое мастерство, захватив Украину. И что же получилось? Окруженный советниками из XIX века, кремлевский лидер оказался настолько оторванным от реальности, что сфера влияния Москвы сократилась от Ближнего Востока до Центральной Азии и Европы. Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а сама Россия все больше превращается в вассальную державу Китая.
Теряя западные рынки нефти, Москва, несмотря на все заявления о «могуществе армии», смогла захватить лишь незначительную часть украинской территории — ценой колоссальных человеческих и экономических потерь, без всякого убедительного объяснения, зачем крупнейшей стране мира были нужны еще несколько сотен квадратных километров.
Далее — Украина и президент Зеленский. Нет ничего удивительного в героической борьбе Киева за освобождение собственной земли. Другой вопрос — как Украина пытается удержать Америку в игре. Киев часто формулирует свою просьбу остро: «помогите сейчас, иначе последствия будут катастрофическими», вплоть до риска Третьей мировой. Но современная Россия — это карлик по сравнению с США во всем, кроме ядерных боеголовок, которые даже Путин не решится применить. Преувеличение российской силы не помогает Украине в американском информационном пространстве.
Далее — Европа. В течение многих лет большинство европейских стран разоружались, одновременно углубляя энергетическую зависимость от одного из своих главных противников и не обращая внимания на предостережения Польши или Украины. Они поучали других о принципах, покупая российскую нефть и фактически финансируя военную машину, которую осуждали. И даже теперь, имея войну на собственном континенте и застывшие экономики, европейские лидеры продолжают морализаторство, будто именно они изобрели рецепт мира и процветания.
И наконец — Соединенные Штаты и их президент. Дональд Трамп начал попытку достичь мира в Украине с предложения, которое Москва считала идеальным: призвать Украину отказаться от оккупированных территорий и от перспективы вступления в НАТО — еще до начала переговоров. Затем произошел эпизод с «Томагавками»: несколько дней Трамп намекал, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты. Когда, казалось, Кремль уже потянулся за телефоном, угроза была внезапно снята. Рычаг давления применили — и мгновенно убрали.
Все это создает такую абсурдную картину, что любой, кто ценит логику, может сойти с ума.
Однако, несмотря на все зигзаги и отступления, силы разума, похоже, начинают побеждать. Шаг за шагом Европа и США впервые действуют более-менее согласованно. Европа перевооружается; ее энергетическая зависимость от России стремительно снижается; замороженные российские активы рассматриваются как источник финансирования для Украины; а последние решения Вашингтона усилили давление на российскую нефть. Китайские и индийские энергетические компании стали более осторожными, опасаясь вторичных санкций. Запад продолжает поставлять Украине критическую технологическую, логистическую и разведывательную поддержку.
Возможно, самое важное то, что наконец разрушается миф о «великой державе» России. Именно этот миф позволял Кремлю ходить с высоко поднятой головой.
Иначе говоря, Путин уже не живет в мире реальности — он существует в причудливой вселенной, которую создали для него подхалимы. Именно поэтому давление надо сохранять — чтобы сделать эту реальность невозможной для игнорирования.