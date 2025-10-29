На Витебщине за 44 рубля и 10 копеек продали 400-летний католический монастырь 29.10.2025, 9:56

1,156

Монастырь бернардинцев в Дубровно был основан в 1630 году.

Пустующее здание бывшего монастыря бернардинцев в районном центре Дубровно Витебской области, история которого насчитывает несколько столетий, было продано после электронных торгов, сообщает «Белсат».

Монастырь бернардинцев в Дубровно, рядом с Днепром, был основан в 1630 году. В 1654 году его сожгли российские войска, но его восстановили. В 1801 монастырь сгорел снова и повторно был отстроен. Католических монахов из него российские власти изгнали после восстания 1830 года. В советское время здесь работали различные учреждения, включая школу, после чего здание опустело.

Здание площадью 456 квадратных метров неоднократно выставляли на торги. В прошлом году его хотели продать за 371 тысячу рублей. Но тогда покупателей не нашлось, поэтому начальную цену снизили до 42 рублей. В результате его продали за символические 44 рубля и 10 копеек.

Единственным участником аукциона и в итоге покупателем стала организация, оказывающая услуги в области стоматологии и протезирования. Бывший монастырь планируется отреставрировать и разместить в нем стоматологическую клинику, ориентированную на иностранцев.

Вместе со зданием новому владельцу в аренду на 50 лет достался участок в 27 соток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com