Вот, новый разворот

Госдеп США снова в игре.

Спустя некоторое время после по сути безрезультатного саммита на Аляске риторика президента США Дональда Трампа начала стремительно меняться в проукраинскую сторону. Апофеозом стали его заявления, что Россия показала себя «бумажным тигром» и столкнулась с серьезными проблемами в экономике, а вот Украина имеет шансы восстановить свои первоначальные границы и «возможно, даже пойти дальше». Несколько раз американский лидер заявил, что допускает возможность поставки для нужд ВСУ ракет «Томагавк», в которых неоднократно отказывала Киеву администрация Джозефа Байдена.

Встречи Трампа с Владимиром Зеленским стали практически ежемесячными: в Белом доме 18 августа, на полях Генассамблеи ООН 23 сентября, двусторонний обед вновь в Белом доме был анонсирован на 17 октября. Он, собственно, и состоялся в назначенную дату, однако всё пошло не по плану…

Кремль перехватывает инициативу

По всей видимости, в то время, пока самолет Зеленского летел в Вашингтон, состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Инициировала переговоры, по словам помощника хозяина Кремля Юрия Ушакова, российская сторона. Какие материи успели обсудить собеседники за два с лишним часа, достоверно не известно. Можно лишь предположить, что Путин восхищался усилиями Трампа по завершению боевых действий в Газе и изображал серьезное беспокойство по поводу возможных поставок «Томагавков».

В реальности то количество ракет, которое могло быть передано Киеву в обозримом будущем (по оценкам аналитиков, от 20 до 50 штук) вряд ли способно существенно повлиять на ход войны. Зато все разговоры вокруг «Томагавков» могли создать у честолюбивого и местами политически наивного президента США ложное ощущение, что он близок к заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом и в состоянии развить свой ближневосточный успех.

Как бы там ни было, после приземления на авиабазе Эндрюс Владимира Зеленского ждала не только крайне непростая встреча со своим американским визави, но и неприятная новость о предстоящем в ближайшие две недели саммите Трампа и Путина в Будапеште.

По данным источников ряда западных СМИ, атмосфера на переговорах украинского и американского президентов в итоге скорее напоминала печально известную перепалку в Овальном кабинете 28 февраля, нежели доброжелательные беседы последних месяцев. Якобы Трамп срывался на брань, утверждал, что Украина будет разгромлена (что прямо противоречило его сентябрьским заявлениям), и требовал от Зеленского дополнительных территориальных уступок. В результате Зеленский и Трамп сошлись на необходимости прекращения огня на основе сложившейся линии фронта. «Томагавков» Киев не получил.

Для очередного внешнеполитического разворота Дональду Трампу понадобилось меньше недели. Уже 21 октября он заявил об отмене будапештской встречи. «Просто… мне это не показалось правильным, — заявил американский президент, — не было ощущения, что мы двигаемся туда, куда должны прийти. Поэтому я отменил встречу».

Днем позже он ввел санкции против «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних компаний.

Очевидно, этот шаг был согласован с европейскими партнерами. Сразу же после новостей из Вашингтона Австрия сняла последние претензии к 19-му санкционному пакету ЕС, и 23 октября он был принят. Новые европейские санкции коснулись, в первую очередь, российских платежных инструментов: банковских карт «Мир» и системы быстрых платежей, сервиса Payeer, рублевого стейблкоина А7А5, а также зарубежных филиалов и партнеров нескольких российских банков. Пакет направлен против серых каналов расчетов, через которые российские компании и посредники переводили платежи в обход предыдущих санкций.

Нефтяные же санкции США не просто ограничивают функционирование двух крупнейших российских нефтяных компаний, на долю которых приходится более половины экспортируемой нефти, — они ставят под удар всю экосистему мировой торговли российской нефтью.

Конечно, полностью убрать с мирового рынка черное золото из России не удастся. Да никто и не ставит такой задачи — заместить весь объем экспортируемой российской нефти просто нечем. Это могло бы привести к дестабилизиации рынка и возможному росту цен. А вот цель серьезно сократить закупки третьими странами, параллельно увеличив торговые издержки и снизив закупочные цены, представляется вполне достижимой.

Главное — как отреагируют нефтеперерабатывающие компании Индии и Китая, которые сегодня обеспечивают около 75% российских доходов от экспорта нефти. На случай если они недостаточно серьезно воспримут нынешние ограничения, Трамп имеет в рукаве еще один козырь: так называемые вторичные санкции, которым могут быть подвергнуты контрагенты «забракованных» российских компаний. Пока вторичные санкции не вводятся.

Индия и Китай дают сигналы, что как минимум временно сокращают закупки российской нефти. Многие индийские нефтеперерабатывающие заводы уже приостанавливают новые заказы на российскую нефть, ожидая прояснения ситуации. Ну а американский президент продолжает повторять, что стремится не обрушить экономику России, а посадить Путина за стол содержательных переговоров с Украиной.

Госдеп снова в игре

Безусловно, столь стремительные изменения подходов в отношении Кремля определяются оригинальным политическим стилем Трампа. Хотя многие привыкли считать этот стиль дилетантским, на сей раз, похоже, стоит говорить как раз о профессионализме внешнеполитической команды Трампа. Получив распоряжение в короткий срок подготовить встречу в Будапеште, Белый дом в первую очередь изучил актуальную позицию Кремля по Украине — публичные заявления российских руководителей и запрошенное в Москве закрытое коммюнике с требованиями России к Украине.

И наконец, состоялся телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Всё это привело к однозначному выводу: Россия не готова предложить что-либо новое и намерена лишь повторять максималистские требования к украинской стороне. А очередная бессодержательная встреча с Путиным не укрепит, а, наоборот, поставит под вопрос образ Трампа-миротворца.

Вероятно, в Кремле пытались повторить майский тактический успех. Тогда лидеры европейских стран фактически поставили Москве ультиматум: немедленное 30-дневное прекращение огня или согласованные санкции ЕС и США. Путин однако легко ушел из-под «шаха», предложив переговоры в Стамбуле, — и Трамп охотно клюнул на эту пустышку. Но, как говорят на юге Украины, «в Одессе одну остроту два раза не повторяют». Теперь растерянность ощутили уже в Москве.

Трамп требует уступок

Заметно это в первую очередь по противоречивым спорадическим действиям Москвы. Неподготовленный срочный визит в США кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева произвел жалкое впечатление. Возможно, российский посланец и довез до Вашингтона какие-то заманчивые предложения в сфере экономики, однако по части политической он откровенно «плавал»: безосновательно утверждал, что Россия «близка к дипломатическому урегулированию» с Украиной и США; приветствовал «важный шаг президента Зеленского» заключить мирное соглашение исходя из нынешней линии фронта (Зеленский и Трамп говорят об этом как минимум с начала весны); уверял, что встреча в Будапеште не отменена, а лишь перенесена, и даже откровенно пугал американцев военным потенциалом России…

Параллельно Путин грозил «ошеломляющим» ответом в случае применения Украиной «Томагавков» и рассказывал о тренировке стратегических наступательных сил с испытаниями крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Одновременно российские военные усилили ракетно-дроновые обстрелы крупных украинских городов, включая Киев, причем с возрастающим числом попаданий по однозначно гражданским объектам.

Вероятно, не имея ясных планов дальнейших действий, Москва пытается применить все уловки, когда-либо приносившие кратковременный успех. Однако всё это теперь не работает. «Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую», — обозначил Трамп перспективы возможной встречи с Путиным.

И если в Москве не хотят возвращаться к жесткой конфронтации с США (что чревато усугублением проблем в экономике и поставками Украине спустя какое-то время тех же «Томагавков»), Кремлю придется прибегнуть к методу, который в этой войне им еще ни разу не использовался, — пойти на реальные уступки.

Георгий Чижов, The Insider

