«Водитель был пьян в стельку и спешил в школу» 4 29.10.2025, 10:21

3,440

Фото: katolik.life

Подробности ДТП в Сморгонском районе, где автомобиль уничтожил старинную часовню.

На прошлой неделе в деревне Расло Audi снес придорожную католическую часовню. Сообщалось, что он выбрал неправильную скорость, но подробностей от официальных источников до сих пор не появилось.

Katolik.life заметил в социальной сети рассказ местного жителя, который утверждает, что знает, как все произошло. 25‑летний водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения и спешил, чтобы забрать из школы ребенка.

На дорогу под колеса внезапно выбежали гуси, что спровоцировало аварию. Одна из птиц погибла. После удара в часовню авто перевернулось и также было полностью разбито, однако водитель чудом не пострадал.

Если все это правда, получается, что могла бы произойти еще большая трагедия — если бы тот доехал до школы, забрал ребенка и возвращался с ним домой в состоянии сильного опьянения, он мог бы попасть в аварию вместе с ребенком.

Водитель сам живет в деревне Расло недалеко от разрушенной часовни. Ребенок, за которым он якобы ехал, — не его родной.

Подтвердить все это невозможно, но такие подробности рассказывают друг другу сельчане. То, что молодой человек был сильно пьян, утверждают в комментариях еще несколько местных жителей.

Разрушенная часовня была историко-культурным памятником XIX века, поэтому, кроме наказания за ДТП, водителю, вероятно, придется выплачивать государству крупную сумму.

Аналогичный случай произошел также в Сморгонском районе в 2021 году: тогда пьяный водитель только повредил часовню XIX века на территории Кореневского сельсовета. Согласно заключению эксперта филиала «Белреставрация», ущерб составил свыше 10 тысяч рублей, которые через суд по иску районного прокурора взыскали с виновного.

