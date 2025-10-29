На сколько в Беларуси выросли цены на какао 2 29.10.2025, 10:37

1,898

Цены шокируют.

Цена за 150 граммов какао-порошка от «Коммунарка» с начала года значительно выросла. В первые месяцы года такая пачка стоила около 5 рублей. В конце октября в продуктовом отделе ЦУМа – 8,34 рубля. А, например, в Green-доставка цена еще выше – 9,27. То есть, ценник на это какао увеличился почти в два раза, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, в 2025 году рост цен на какао-бобы выросли на мировых биржах из-за засухи и неурожая в странах Западной Африки, особенно в Ганне и Кот-д’Ивуаре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com