На сколько в Беларуси выросли цены на какао

На сколько в Беларуси выросли цены на какао2
- 29.10.2025, 10:37
- 1,898
Цены шокируют.
Цена за 150 граммов какао-порошка от «Коммунарка» с начала года значительно выросла. В первые месяцы года такая пачка стоила около 5 рублей. В конце октября в продуктовом отделе ЦУМа – 8,34 рубля. А, например, в Green-доставка цена еще выше – 9,27. То есть, ценник на это какао увеличился почти в два раза, пишет «Салiдарнасць».
Напомним, в 2025 году рост цен на какао-бобы выросли на мировых биржах из-за засухи и неурожая в странах Западной Африки, особенно в Ганне и Кот-д’Ивуаре.