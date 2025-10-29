закрыть
29 октября 2025, среда, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На сколько в Беларуси выросли цены на какао

2
  • 29.10.2025, 10:37
  • 1,898
На сколько в Беларуси выросли цены на какао

Цены шокируют.

Цена за 150 граммов какао-порошка от «Коммунарка» с начала года значительно выросла. В первые месяцы года такая пачка стоила около 5 рублей. В конце октября в продуктовом отделе ЦУМа – 8,34 рубля. А, например, в Green-доставка цена еще выше – 9,27. То есть, ценник на это какао увеличился почти в два раза, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, в 2025 году рост цен на какао-бобы выросли на мировых биржах из-за засухи и неурожая в странах Западной Африки, особенно в Ганне и Кот-д’Ивуаре.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип