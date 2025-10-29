закрыть
29 октября 2025, среда, 11:49
Украинские партизаны пустили под откос военный эшелон российских оккупантов

  • 29.10.2025, 10:40
  • 2,812
Украинские партизаны пустили под откос военный эшелон российских оккупантов

ГУР сообщило подробности дерзкой операции под Токмаком.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинское подполье нанесло точный удар по российской военной инфраструктуре. Под откос сошел состав, перевозивший технику и боеприпасы армии России, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Рано утром, 26 октября 2025 года, на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым Бердянского района в Запорожской области прогремел мощный взрыв. В результате спецоперации украинского движения сопротивления рельсы были подорваны, а проходивший в этот момент военный эшелон оккупантов сошел с путей.

По имеющимся данным, под откос пошли:

- один локомотив;

- три железнодорожные платформы;

- девять вагонов с вооружением и боеприпасами.

Поврежденный участок железной дороги протяженностью около 70 метров оказался полностью непригоден для движения: транспортное сообщение парализовано, что значительно осложнит снабжение российских подразделений, действующих в районе Токмака и Бердянска.

