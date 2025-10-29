Украинские партизаны пустили под откос военный эшелон российских оккупантов 29.10.2025, 10:40

ГУР сообщило подробности дерзкой операции под Токмаком.

На временно оккупированной территории Запорожской области украинское подполье нанесло точный удар по российской военной инфраструктуре. Под откос сошел состав, перевозивший технику и боеприпасы армии России, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Рано утром, 26 октября 2025 года, на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым Бердянского района в Запорожской области прогремел мощный взрыв. В результате спецоперации украинского движения сопротивления рельсы были подорваны, а проходивший в этот момент военный эшелон оккупантов сошел с путей.

По имеющимся данным, под откос пошли:

- один локомотив;

- три железнодорожные платформы;

- девять вагонов с вооружением и боеприпасами.

Поврежденный участок железной дороги протяженностью около 70 метров оказался полностью непригоден для движения: транспортное сообщение парализовано, что значительно осложнит снабжение российских подразделений, действующих в районе Токмака и Бердянска.

