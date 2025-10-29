СМИ: Новую резиденцию Лукашенко финансировали украинские бизнесмены, которых разыскивает СБУ 29.10.2025, 11:19

2,360

Фото: AFP

Украинские журналисты позвонили им.

Кипрская компания, которой владеет мать объявленного в розыск Службой безопасности Украины львовского бизнесмена Виталия Бобыря, предоставляла кредиты российской фирме, строящей российскую резиденцию Лукашенко. Об этом говорится в совместном расследовании «Слідства.Інфо» и БРЦ.

Согласно расследованию, кипрская «Rostumel Holding Limited» в 2024 году предоставила полтора миллиона долларов США в кредит российской фирме «Комплекс-Инвест», которая является инициатором строительства резиденции. Ее соучредитель — экс-сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко — Александр Романовский. По словам экс-директора «Комплекс-Инвеста», компания финансируется исключительно за счет заемных средств.

Расследователи установили, что большинство кредиторов — это фирмы, связанные с окружением Лукашенко. Среди них — «Rostumel Holding Limited». Эта фирма принадлежит 72-летней львовянке Ирине Бобыр.

Она — мать Виталия Бобыря, бизнесмена, которого с мая 2023 года разыскивает Служба безопасности Украины. Бобыр, как сообщали в спецслужбе, поставлял в Беларусь и Россию «Роллс-Ройсы» и «Майбахи» в обход санкций. Кроме этого, Виталий Бобыр причастен к перевалке подсанкционных белорусских минеральных удобрений в порту Санкт-Петербурга. Об этом говорилось в расследовании проекта «Схемы».

В марте 2023 года в рамках уголовного производства суд в Киеве арестовал вещи, найденные у Виталия Бобыря во время обысков: документы, технику и печати двух десятков компаний из Украины, одной из Беларуси и двух кипрских. Одна из них — та самая «Rostumel Holding Limited». В переписке на одном из конфискованных телефонов Бобыр утверждал, что его кумом является высокопоставленный белорусский чиновник, «второй человек в Беларуси». С высокой вероятностью речь шла об одном из ближайших соратников Лукашенко Викторе Шеймане — экс-руководителе Управления делами президента Беларуси.

В ответ на вопрос журналистов «Слідства.Інфо» о финансировании строительства комплекса «Красная поляна», Виталий Бобыр отметил: «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Моя мама не является владелицей никакой компании». С Ириной Бобыр расследователям пообщаться не удалось.

Журналистам удалось получить видео строительства резиденции с беспилотника. Согласно документации, комплекс состоит из главного дома (на 3000 квадратных метров), трех коттеджей (по 700 «квадратов», в каждом из них — бассейн и баня), зданий для охраны и персонала. Конструкция забора предусматривает защиту от подкопа. Главный дом спроектирован с учетом использования инвалидного кресла (о проблемах Лукашенко с коленом и спиной сообщали СМИ).

