Молодежь — новый вызов для Кремля.

ФСБ России подготовила законопроект, который позволит ее сотрудникам участвовать в работе комиссий по делам несовершеннолетних и передавать данные о так называемой «проблемной молодежи» в государственные базы и черные списки, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Кроме того, созданная летом новая пенитенциарная структура ФСБ будет вовлечена в систему «профилактики подростковой преступности». Ведомство заявляет, что эти меры направлены на противодействие попыткам украинских спецслужб вовлекать российских подростков в диверсии.

С 2022 года участились случаи, когда несовершеннолетние совершают акты саботажа — от поджогов железнодорожного оборудования до атак на военные объекты. Так, в сентябре 2024 года ФСБ задержала двух 16-летних в Омске за поджог вертолета. По данным следствия, подросткам пообещали $20 тысяч через Telegram.

По официальной статистике, в 2023 году 308 подростков предстали перед судом за «преступления против общественной безопасности», из них 48 — по статьям о терроризме.

Новая инициатива ФСБ напоминает советскую практику «профилактики» КГБ: беседы с «неблагонадежными» гражданами, сопровождаемые угрозами испорченной карьеры или тюрьмы. Теперь аналогичные «разговоры» могут проходить в кабинетах комиссий по делам несовершеннолетних, а в случае отказа сотрудничать — в ФСБшных изоляторах.

Параллельно власти ужесточают наказание. Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за диверсию с 16 до 14 лет и об отмене срока давности по таким преступлениям.

Эксперты отмечают, что ФСБ фактически возвращается к методам советских спецслужб, шаг за шагом возрождая практики сталинской эпохи — вплоть до репрессий против детей.

