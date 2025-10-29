Украина конфисковала бизнес Лукашенко в своей стране
- 29.10.2025, 11:39
Национализированы активы «Гомсельмаша» и связанных с ним предприятий.
В доход Украины взысканы корпоративные права ОАО «Гомсельмаш» в ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Украина», ООО «Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина», ООО «ЛУН-ЮГ», а также имущественные права на торговые марки, сообщает Министерство юстиции этой страны.
Решения приняты в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда Украины.
Отмечается, что «»дочерние компании холдинга «Гомсельмаш» привлечены к производству комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием «Герань-2» типа «Шахед», которые республика Беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Иск в отношении белорусского предприятия «Гомсельмаш» подало 1 октября Министерство юстиции Украины.
В документе также отмечалось, что дочерние компании холдинга привлечены к производству комплектующих для боеприпасов.
Производство «Гомсельмаша» в Гомеле функционирует с 1930 года. Основная продукция холдинга — сельхозмашины, в т.ч. комбайны.