Житель Гродно пошел на силовиков с ножом 4 29.10.2025, 11:54

3,868

Милиция открыла огонь.

В Гродно приехавшие на вызов о дебошире милиционеры стреляли в мужчину, который якобы пошел в их сторону с ножом, сообщило госиздание «Гродзенская праўда».

В Гродно на линию «102» поступило сообщение, что на лестничной площадке многоквартирного дома мужчина якобы ведет себя неадекватно и пугает жильцов. На место отправили наряд милиции.

Во время общения с милиционерами мужчина, как сообщают силовики, вынул из кармана нож и направился в их сторону. От него неоднократно требовали остановиться, но мужчина якобы не реагировал. После очередного предупреждения «в отношении правонарушителя было применено табельное оружие».

Дебоширом оказался 51-летний житель Гродно. Он доставлен в больницу, серьезных повреждений не получил.

Следователями возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних, сопряженное с применением насилия (ч.2 ст. 363 УК). Ранее мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности.

По ч. 2 ст. 363 УК гродненцу грозит наказание от ареста или «химии» до семи лет колонии.

