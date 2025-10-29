Житель Гродно пошел на силовиков с ножом

Житель Гродно пошел на силовиков с ножом4
Милиция открыла огонь.
В Гродно приехавшие на вызов о дебошире милиционеры стреляли в мужчину, который якобы пошел в их сторону с ножом, сообщило госиздание «Гродзенская праўда».
В Гродно на линию «102» поступило сообщение, что на лестничной площадке многоквартирного дома мужчина якобы ведет себя неадекватно и пугает жильцов. На место отправили наряд милиции.
Во время общения с милиционерами мужчина, как сообщают силовики, вынул из кармана нож и направился в их сторону. От него неоднократно требовали остановиться, но мужчина якобы не реагировал. После очередного предупреждения «в отношении правонарушителя было применено табельное оружие».
Дебоширом оказался 51-летний житель Гродно. Он доставлен в больницу, серьезных повреждений не получил.
Следователями возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних, сопряженное с применением насилия (ч.2 ст. 363 УК). Ранее мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности.
По ч. 2 ст. 363 УК гродненцу грозит наказание от ареста или «химии» до семи лет колонии.