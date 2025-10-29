Белорусы игнорируют пенсионные предложения властей 3 29.10.2025, 12:21

Еще один провал режима.

К государственной системе добровольного пенсионного страхования по формуле «3+3» за более чем три года ее существования присоединились почти 63 тыс. человек. Об этом сообщили в Минтруда.

В сентябре численность занятых в экономике, по данным Белстата, была 4 млн 151 тыс. человек. Это значит, что к программе присоединились 1,52% работающих людей.

По данным Минтруда, первые выплаты в рамках программы «3+3» ожидаются в ноябре-декабре этого года. Их получат 47 человек (13 мужчин, 34 женщины). Это люди, которые за 3 года до достижения пенсионного возраста среди первых вступили в программу добровольного страхования с поддержкой государства.

Как напоминает «Зеркало», пенсионные страховые полисы по формуле «3+3» работают с октября 2022 года. По ней работники могут добровольно отчислять до 10% зарплаты на дополнительную пенсию, а наниматель обязан добавить столько же, но не более 3%. Например, при взносе сотрудника 2% работодатель перечислит тоже 2%, а при 5% — уже только 3%.

Однако в целом она пользуется относительно низкой популярностью, особенно среди мужчин. Во многом это связано экономической политикой, слабым доверием к государственным институтам и относительно низкой продолжительностью жизни мужчин, а также с инфляционными рисками, отмечал ранее экономист Владимир Ковалкин.

«Можно сделать самый лучший дизайн накопительной программы, но она не поедет, потому что политические и экономические риски в Беларуси такие, что это не будет иметь смысла», — объяснял аналитик.

