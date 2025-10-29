Фильм, который спас Джулию Робертс 2 29.10.2025, 12:49

2,562

Джулия Робертс

Картина стала одной из ее любимых работ.

Джулия Робертс, одна из самых узнаваемых актрис Голливуда, призналась, что в начале 1990-х переживала кризис в карьере — и именно триллер «Дело о пеликанах» стал для нее спасением, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

После грандиозного успеха фильма «Красотка» актрису окрестили «любимицей Америки» и завалили предложениями сыграть в бесконечных романтических комедиях. Но Робертс не хотела застревать в одном амплуа. Съемки в фильме Стивена Спилберга «Капитан Крюк» стали для нее мучительными, и актриса решила сделать паузу.

«Я долго не работала, потому что все сценарии, которые я читала, мне не нравились. Прошло около двух лет, и возвращение на съемочную площадку было настоящим облегчением», — сказала актриса.

После почти двухлетнего перерыва Робертс согласилась на участие в экранизации романа Джона Гришэма под руководством режимсера Алана Дж. Пакулы, где ее партнером стал актер Дензел Вашингтон. Фильм стал кассовым хитом, собрав около $200 млн по всему миру и подтвердив, что публика по-прежнему жаждет видеть Робертс на экране.

«Дело о пеликанах» не только вернуло актрисе статус звезды, но и стало одной из ее любимых работ. Плохой опыт на съемках Hook сменился триумфом — и Робертс доказала, что умеет выбирать не только успешные, но и содержательные проекты.

