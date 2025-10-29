Германия стягивает 12 тысяч дронов к границе с Россией 29.10.2025, 12:52

1,070

Берлин вооружает бригаду в Литве ударными беспилотниками для защиты восточного фланга НАТО.

Власти Германии намерены выделить 900 млн евро трем оборонным компаниям на поставку 12 000 боевых дронов, которыми будет снабжена немецкая бригада в Литве. Все три компании сотрудничают с Вооруженными силами Украины.

Контракты на 300 млн евро каждый после их одобрения бюджетным комитетом Бундестага должны получить два стартапа и тяжеловес немецкой оборонной индустрии Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Европе, рассказали Financial Times три знакомых с ситуацией человека. Rheinmetall, которая сотрудничает с американским производителем дронов Anduril и израильской компанией UVision, только в сентябре представила свой первый боевой дрон. Тогда как стартапы Helsing и Stark специализируются на беспилотных технологиях.

Helsing – крупнейший стартап в европейском оборонном секторе, который оценивается в 12 млрд евро на основании привлеченных инвестиций, в том числе от основателя Spotify Дэниеля Эка. За последний год компания, в частности, объявила о планах поставить Украине 6000 ударных дронов и приобрела немецкого производителя самолетов Grob Aircraft. Среди инвесторов Stark – венчурный фонд Sequoia Capital и миллиардер, венчурный инвестор Питер Тиль, сооснователь PayPal и Palantir. В Украине работает команда Stark, занимающаяся разработками и тестированием беспилотных технологий.

Дроны, которые поставят три производителя, предполагается отправить в Литву, где Германия весной 2025 года впервые после Второй мировой войны разместила войска у российских границ. Бронетанковая бригада Бундесвера, которая к 2027 г. должна насчитывать 5000 солдат, находится в Литве на постоянной основе.

Необходимость обеспечить восточный фланг НАТО беспилотниками, способными как отражать российские провокации, так и наносить удары, стала особенно очевидна в последние месяцы. Проникновение российских беспилотников было зафиксировано в Польше и Румынии, также неопознанные дроны неоднократно появлялись в Германии, Дании, Норвегии, Бельгии.

Власти Германии выделяют рекордные средства на оборону, чтобы, как заявил в мае канцлер Фридрих Мерц, создать «самую сильную конвенциональную армию в Европе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com