Белорус пытается продать газету «из прошлого» за 300 рублей 29.10.2025, 13:15

На ее страницах живая история.

На белорусском интернет-аукционе ay.by появился необычный лот — «газета из прошлого». Именно так ее назвал автор объявления. На торги выставлен номер советской газеты «Известия» от 20 августа 1991-го года. В те дни в СССР происходили поистине исторические события — решалась судьба большой страны.

В стране был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Газетный номер «Известий» как раз и был посвящен тем событиям.

Фото:ay.by

ГКЧП, или Государственный комитет по чрезвычайному положению, был группой высокопоставленных советских чиновников, которые в августе 1991 года предприняли попытку государственного переворота. Их целью было предотвратить распад Советского Союза, который, по их мнению, был неизбежен из-за реформ президента СССР Михаила Горбачева. Они объявили арестовали Горбачева, объявили чрезвычайное положение и попытались взять под контроль ключевые институты власти. Однако их действия вызвали широкое сопротивление со стороны населения и демократических сил, особенно в Москве, где люди вышли на улицы в знак протеста.

Фото:ay.by

Несмотря на первоначальные заявления о восстановлении порядка, попытка ГКЧП провалилась. Их действия оказались плохо организованными и не получили достаточной поддержки ни внутри страны, ни за рубежом. В итоге, через три дня, путч был подавлен, а его участники арестованы.

И если у вас есть желание приобрести совсем несвежую, но исторически значимую прессу, то этот лот — для вас. Текущая цена «газеты из прошлого» — 300 белорусских рублей. Продавец готов к торгу.

