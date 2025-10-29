Шантаж Путина «Буревестником» обернулся фиаско
- Алексей Копытько
- 29.10.2025, 13:26
Кремль начал истерически вопить.
16–28 октября 1962 года происходило то, что мы знаем под названием «Карибский кризис». Сейчас на наших глазах разворачивается «карибский кризис» курильщика.
Накануне встречи Трампа и Си наблюдаем такой событийный ряд.
14.10 — российский посол передает конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы в контексте убийства Дж. Кеннеди. Явная подводка к разрядке.
16.10 — Трамп говорит с Путиным.
20.10 — Рубио говорит с Лавровым.
Фиксируются разногласия.
21.10 — по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия испытывает ракету «Буревестник», о чем предупреждает США.
22.10 — Путин лично участвует в испытаниях ядерной триады. Выше некуда.
Т.е. после разговора Трампа с Путиным Россия де-факто начала запугивать США.
В ответ на эти запугивания Трамп:
отменил встречу в Будапеште;
влупил по Москве санкциями.
Шантаж не сработал.
Кремль начал истерически вопить «не надо на нас давить!» и срочно отрядил в США Дмитриева источать миролюбие и конструктив. Министр финансов США уже насмешливо называет Дмитриева «российским пропагандистом».
Путин начал отползать на уровне действий, но, чтобы замаскировать отступление, резко поднял градус риторики для внутренней публики.
25.10 — военный преступник Владимир Соловьев грозит уничтожением Харькова, Николаева и Одессы. Заявляет, что «не будет Киева». Даже отбитым гостям его эфира неловко от этой чуши.
26.10 — запускают информацию о «Буревестнике». Это новость для россиян, для нас и широкой публики. Руководство США в курсе уже 5 дней и ему плевать. Не боится или не верит.
26.10 — комочек нафталина с генеральскими погонами Сергей Степашин, которого достают из чулана для громких заявлений, сказал, что третья мировая война в гибридной форме уже идет! А дальше — ого-го!
Ситуация напоминает февраль–март 2025 г. У россиян иссякал импульс осенне-зимнего наступления, упал темп, начались перегруппировки. Тогда резко выросла интенсивность обстрелов мирных городов и заискрила пропаганда.
Возникает логичный вопрос: если у россиян все планово и гладко на фронте, зачем они бряцают всем арсеналом и разгоняют истерию?
Ответ: это отчасти операция прикрытия, а отчасти — паника.
Отличие от событий зимы–весны в том, что рассеялся «туман войны». Страшилки Кремля научились делить на 16.
Сначала Вэнс заявил, что россияне переоценивают свои успехи на поле боя.
Затем 24.10 в любимой газете Трампа NY Post вышла статья американского злого дедушки — четырехзвездочного генерала и экс-заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов (военный №2 в США) Джека Кина. С характерным названием: «Не верьте путинской лжи. Россия не побеждает в Украине».
Прелесть этого злого дедушки (82 годика) в том, что он обладает большим авторитетом и работает на аудиторию Fox News. Лично Трамп в первую каденцию наградил его президентской Медалью Свободы. Также он работал в качестве военного советника разных президентских администраций.
Так вот, генерал Джек Кин в своей публикации сухо перечисляет цифры и факты, свидетельствующие о срыве российских планов и большом уроне для РФ — в военной сфере, в экономике.
Заканчивается статья выводом: «Заставьте Путина остановить эту войну на наших условиях, не на его».
Кремль оказался в ситуации, когда игра в эскалацию не проходит, ему нужно доказывать свои возможности и обосновывать претензии не нахрапом, а реальными действиями. Что требует значительно больше ресурсов, чем пропагандистские инсценировки.
Это риски для нас. Как я уже писал, чтобы сломать тенденции, Кремль теоретически может пойти на какое-то чудовищное злодеяние.
Но также это билет в одну сторону для российских элит. Их ожидает судьба бешеных собак в случае какой-то масштабной девиации. Почва для брожений.
Дмитриев сейчас де-факто работает как приманка Путина для выявления колеблющихся. Чтобы их зачистить…
Дмитриев встретился с Луной и подчеркнул факт передачи материалов по Кеннеди, что добавляет аллюзий с «Карибским кризисом».
Но центр тяжести уже в плоскости США – Китай. Там решится судьба кризиса. Путин в роли статиста, которому доведут его текст.
Алексей Копытько, Facebook