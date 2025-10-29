Ученые выяснили, чем киви полезен для здоровья 29.10.2025, 13:39

Фрукт улучшает пищеварение, стабилизирует сахар и защищает организм от воспалений.

Киви — один из тех фруктов, который сложно не полюбить: свежий, ароматный, с легкой кислинкой и множеством витаминов. За своим скромным внешним видом он скрывает настоящий кладезь питательных веществ, способных поддерживать здоровье всего организма.

Он полезен для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем, что подтверждают исследования. Киви также может улучшать уровень сахара в крови благодаря содержанию клетчатки, пишет VeryWell Health.

Что если каждый день есть киви - влияние на сахар в крови

Этот фрукт не просто вкусный перекус, а настоящий природный «мультивитамин», в котором сочетаются витамин C, антиоксиданты и клетчатка.

Клетчатка

Употребление киви может вызвать временное повышение уровня сахара в крови, но это не обязательно плохо. «Это нормально — и необходимо — чтобы уровень сахара в крови повышался после употребления фруктов или любых других продуктов, содержащих углеводы», — заявила диетолог, магистр наук Алиса Рамси, автор книги Unapologetic Eating и основательница консалтинговой компании Rumsey Nutrition Consulting.

Повышение уровня сахара в крови сигнализирует об освобождении инсулина, который помогает нашему организму усваивать глюкозу из пищи и превращать ее в энергию. Однако клетчатка в киви помогает смягчать скачок сахара в крови, добавила она. Чтобы получить еще больше клетчатки, ешьте киви вместе с кожурой.

Низкий гликемический индекс

Растворимая клетчатка, содержащаяся в киви, помогает замедлять пищеварение и контролировать скорость, с которой сахар поступает в кровоток, сказала диетолог Шарлиз Дель Росарио, специалист больницы USC Verdugo Hills Hospital, входящей в систему Keck Medicine of USC.

«Киви считается продуктом с низким гликемическим индексом, что означает, что он вызывает более умеренное и стабильное повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими продуктами», — добавила Дель Росарио.

Однако нет ничего такого в самом киви, что напрямую снижало бы уровень сахара в крови. Важно понимать, что питание, богатое клетчаткой — такой, какая содержится в киви — связано с улучшением показателей здоровья и снижением риска заболеваний, добавила диетолог из Торонто Эбби Лангер, основательница Abby Langer Nutrition.

Антиоксиданты

Киви также содержит антиоксиданты, включая витамин C, которые могут положительно влиять на регуляцию сахара в крови, сказала Дель Росарио. «Однако необходимы дополнительные доказательства, чтобы подтвердить это утверждение», — добавила она.

Сочетание киви с белками и жирами также помогает стабилизировать уровень сахара в крови после еды. Например, по словам Рамси, употребление киви вместе с греческим йогуртом и ореховым маслом может помочь смягчить скачок сахара в крови.

Главное помнить, что чрезмерное употребление любого одного продукта — плохая идея. Слишком большое количество киви может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие, диарею или рвоту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com