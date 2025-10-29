Индийского миллиардера Миттала уличили в закупках российской нефти 29.10.2025, 14:02

1,370

Лакшми Миттал

Компания бизнесмена получала сырье с подсанкционных судов «теневого флота» Путина.

Индийский промышленник и владелец металлургической империи Лакшми Миттал оказался в центре расследования Financial Times — его совместное энергетическое предприятие, по данным издания, закупало российскую нефть, доставленную на танкерах, находящихся под санкциями США. Анализ спутниковых снимков, судовых трекеров и таможенных данных показал, что нефтеперерабатывающий завод Guru Gobind Singh Refinery в городе Батхинда (штат Пенджаб), совладельцем которого является Миттал, в 2025 году получил как минимум четыре российские партии сырой нефти на $280 млн. Груз был доставлен из арктического порта Мурманск через Оманский залив судами, включенными в американский санкционный список.

Перевозки нефти проходили с июля по сентябрь. Все танкеры применяли «обманные практики» — отключали транспондеры или передавали ложные координаты, пишет в расследовании FT. Кто именно организовал поставки нефти на подсанкционных судах, остается неизвестным. Также нет подтверждений, что само предприятие HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL), которому принадлежит завод, знало о том, что танкеры под санкциями. HMEL — это совместное предприятие группы Миттала и индийской госкомпании Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL). Каждой стороне принадлежит по 49% акций. Завод Guru Gobind Singh Refinery — десятый по величине в Индии, его мощность достигает 11,3 млн тонн нефти в год.

Миттал, глава корпорации ArcelorMittal — крупнейшего в мире производителя стали, и член совета директоров Goldman Sachs с 2008 года, — считается одним из самых влиятельных бизнесменов Индии и Великобритании. По информации Financial Times, в этом году он сообщил знакомым о намерении покинуть Великобританию из-за изменений в налоговом законодательстве.

Расследование появилось на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Нью-Дели. Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», стремясь ограничить экспорт российской нефти в Индию и вынудить Москву вернуться к переговорам по Украине. Агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки российской нефти. По данным источников, НПЗ ожидают разъяснений от правительства после введения американских санкций. «Мы отменили часть ранее заказанных партий у трейдеров, связанных с подсанкционными компаниями», — сообщил один из собеседников агентства. По словам другого источника, банки «просто не будут проводить платежи», если в сделке участвует подсанкционная сторона.

Чтобы компенсировать дефицит, государственная Indian Oil объявила тендер на закупку нефти из других стран, а Reliance Industries богатейшего человека Индии Мукеша Амбани увеличила спотовые поставки с Ближнего Востока. Схемы с посредниками, которые могли бы покупать нефть у «Роснефти» и перепродавать ее, индийскими властями не рассматриваются. «Индийские компании не будут покупать нефть «Роснефти» и «Лукойла», даже если поставки оформлены через трейдеров», — уточнил источник в правительстве страны.

По данным на сентябрь, Индия импортировала из России около 1,6 млн баррелей нефти в сутки, что составляло 36% всех импортных поставок. В пиковый период (апрель–июнь 2025 года) объем достигал 2 млн баррелей в день. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии по морским маршрутам и вторым — после Китая — по совокупному объему закупок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com