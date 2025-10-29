закрыть
Количество трудовых мигрантов в Беларусь выросло за год в полтора раза

1
  • 29.10.2025, 14:20
Количество трудовых мигрантов в Беларусь выросло за год в полтора раза
иллюстративное фото

Более половины из них — граждане Туркменистана и Узбекистана.

За последний год численность трудовых мигрантов в Беларуси выросла в 1,5 раза, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.

По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, более половины трудовых мигрантов (54%) — граждане Туркменистана и Узбекистана. Также отмечается «значительный рост» числа работников из Индии и Непала.

При этом чиновница обратила внимание, что равные с белорусами права при трудоустройстве имеют граждане стран ЕАЭС, куда упомянутые выше государства не входят.

По данным Астрейко, среди трудовых мигрантов преобладают мужчины, большинство (71,7%) заняты на рабочих профессиях. Около 70% иностранцев работают в Минске и Минской области, где «наиболее остро ощущается дефицит кадров».

