Количество трудовых мигрантов в Беларусь выросло за год в полтора раза
- 29.10.2025, 14:20
Более половины из них — граждане Туркменистана и Узбекистана.
За последний год численность трудовых мигрантов в Беларуси выросла в 1,5 раза, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.
По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, более половины трудовых мигрантов (54%) — граждане Туркменистана и Узбекистана. Также отмечается «значительный рост» числа работников из Индии и Непала.
При этом чиновница обратила внимание, что равные с белорусами права при трудоустройстве имеют граждане стран ЕАЭС, куда упомянутые выше государства не входят.
По данным Астрейко, среди трудовых мигрантов преобладают мужчины, большинство (71,7%) заняты на рабочих профессиях. Около 70% иностранцев работают в Минске и Минской области, где «наиболее остро ощущается дефицит кадров».