29 октября 2025, среда, 15:02
СБУ рассказала об ударах по российским кораблям

1
  • 29.10.2025, 14:18
  • 1,132
СБУ рассказала об ударах по российским кораблям

Сколько из них были поражены дронами.

Благодаря морским дронам Службы безопасности Украины было поражено 11 российских кораблей. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.

Первое применение морских дронов СБУ произошло в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, и с тех пор это вооружение постоянно эволюционирует и совершенствуется, рассказали в спецслужбе.

«Этим изобретением и его результативностью СБУ изменила ход войны, в частности повлияла на распределение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. Российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в частности Новороссийска», – отметили в ведомстве.

СБУ указывает, что в целом с начала полномасштабного вторжения с помощью своих морских дронов поразила 11 военных кораблей Черноморского флота РФ и успешно атаковала Крымский мост в июле 2023 года (это была вторая из трех атак спецслужбы по объекту. – Ред.).

Ведомство приводит перечень 11 кораблей, пораженных ее морскими дронами:

— фрегат «Адмирал Макаров» (поражено прототипом дрона);

— фрегат «Адмирал Эссен» (прототип);

— минный тральщик «Иван Голубец» (прототип);

— патрульный корабль «Ладный» (прототип);

— ракетоноситель «Самум» (Sea Baby);

— ракетоноситель «Буян» (Sea Baby);

— корабль «Павел Державин» (Sea Baby);

— большой военный буксир «Профессор Николай Муру» (Sea Baby);

— разведывательно-гидрографический корабль «Владимир Козицкий» (Sea Baby);

— десантный корабль «Оленегорский горняк», вблизи Новороссийска (дрон СБУ «Мамай»);

— танкер SIG, вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай).

Судя по открытым источникам, все из них были поражены в течение 2022–2023 годов.

