СБУ рассказала об ударах по российским кораблям

СБУ рассказала об ударах по российским кораблям1
- 29.10.2025, 14:18
Сколько из них были поражены дронами.
Благодаря морским дронам Службы безопасности Украины было поражено 11 российских кораблей. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.
Первое применение морских дронов СБУ произошло в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте, и с тех пор это вооружение постоянно эволюционирует и совершенствуется, рассказали в спецслужбе.
«Этим изобретением и его результативностью СБУ изменила ход войны, в частности повлияла на распределение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. Российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в частности Новороссийска», – отметили в ведомстве.
СБУ указывает, что в целом с начала полномасштабного вторжения с помощью своих морских дронов поразила 11 военных кораблей Черноморского флота РФ и успешно атаковала Крымский мост в июле 2023 года (это была вторая из трех атак спецслужбы по объекту. – Ред.).
Ведомство приводит перечень 11 кораблей, пораженных ее морскими дронами:
— фрегат «Адмирал Макаров» (поражено прототипом дрона);
— фрегат «Адмирал Эссен» (прототип);
— минный тральщик «Иван Голубец» (прототип);
— патрульный корабль «Ладный» (прототип);
— ракетоноситель «Самум» (Sea Baby);
— ракетоноситель «Буян» (Sea Baby);
— корабль «Павел Державин» (Sea Baby);
— большой военный буксир «Профессор Николай Муру» (Sea Baby);
— разведывательно-гидрографический корабль «Владимир Козицкий» (Sea Baby);
— десантный корабль «Оленегорский горняк», вблизи Новороссийска (дрон СБУ «Мамай»);
— танкер SIG, вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай).
Судя по открытым источникам, все из них были поражены в течение 2022–2023 годов.