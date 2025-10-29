закрыть
29 октября 2025, среда, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МВД Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц

  • 29.10.2025, 14:30
МВД Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц

Вильнюс готов ввести полное ограничение движения, включая транзит в Калининград.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц.

Об этом заявил глава МВД страны Владислав Кондратович, цитирует LRT.

После полетов на прошлой неделе контрабандных воздушных шаров, которые постоянно приводили к закрытию аэропортов, пограничный контроль в пунктах «Шальчининкай» и «Медининкай» был закрыт решением пограничников.

В среду, 29 октября, правительство должно принять решение о дальнейших ограничениях на этих пунктах.

«Наша позиция заключается в том, чтобы предложить правительству закрыть и сохранить текущую ситуацию в течение месяца. А потом принять решение», – заявил Кондратович.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеоочками.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип