МВД Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц 29.10.2025, 14:30

Вильнюс готов ввести полное ограничение движения, включая транзит в Калининград.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц.

Об этом заявил глава МВД страны Владислав Кондратович, цитирует LRT.

После полетов на прошлой неделе контрабандных воздушных шаров, которые постоянно приводили к закрытию аэропортов, пограничный контроль в пунктах «Шальчининкай» и «Медининкай» был закрыт решением пограничников.

В среду, 29 октября, правительство должно принять решение о дальнейших ограничениях на этих пунктах.

«Наша позиция заключается в том, чтобы предложить правительству закрыть и сохранить текущую ситуацию в течение месяца. А потом принять решение», – заявил Кондратович.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеоочками.

