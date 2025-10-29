Китай отворачивается от России 29.10.2025, 14:56

Объем торговли падает.

За первые девять месяцев текущего года объем российско-китайской торговли составил $163,6 млрд — это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом «РБК» рассказал посол России в КНР Игорь Моргулов, ссылаясь на данные таможенных служб Китая. В частности, поставки китайских автомобилей на российский рынок в январе—сентябре сократились на 55%. В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией поставил рекорд, достигнув $244,8 млрд.

По словам дипломата, сокращение объемов торговли началось на фоне традиционного снижения активности в новогодний период и с тех пор выйти в плюс не удалось. «У произошедшей просадки, как видится, есть ряд объективных причин. Во-первых, за последние три года наша торговля увеличилась почти вдвое, на $100 млрд. После такого бурного роста происходит естественная корректировка», — заявил Моргулов.

Постепенное насыщение российского рынка китайскими товарами ведет к тому, что объем новых поставок снижается, отметил посол. Среди других причин снижения объемов торговли он назвал снижение мировых цен на сырье, которое Россия поставляет в Китай, колебания валютных курсов и западные санкции.

«Последний пример — объявленные в конце прошлой недели санкции Вашингтона в отношении крупнейших российских нефтяных компаний и включение Брюсселем в 19-й пакет целого ряда китайских предприятий. Расцениваем это как попытку Запада усилить давление на Москву и Пекин, а заодно получить себе дополнительные козыри в торговых переговорах с КНР», — сказал Моргулов.

