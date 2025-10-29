Клиенты белорусского «Альфа-Банка» столкнулись с проблемами в Apple Pay

Клиенты белорусского «Альфа-Банка» столкнулись с проблемами в Apple Pay1
Из-за новых санкций ЕС.
У клиентов белорусского «Альфа-Банка», попавшего под действие 19-го пакета санкций Европейского союза против России, возникли проблемы с добавлением новых карт в популярном сервисе мобильных платежей Apple Pay. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба самого банка и дала ряд практических рекомендаций клиентам.
Как пояснили в пресс-службе компании, 29 октября некоторые новые карты «Альфа-Банка» перестали привязываться к Apple Pay, но те карты, которые были привязаны к сервису ранее, по-прежнему продолжают работать без проблем.
В связи с этим в банке посоветовали своим клиентам пока не отвязывать уже привязанные карты. Тем же, кто не сделал этого ранее, теперь не остается ничего иного, как воспользоваться классическим пластиком - физические карты банка, как заверили в компании, стабильно «работают в прежнем режиме».
При этом дать четкого ответа, с какими ещё сложностями и ограничениями придется столкнуться клиентам банка в дальнейшем из-за введённых европейцами санкций, в «Альфа-Банке» пока не дали.
«Мы уже разработали несколько решений на случай сбоев в работе Apple Pay ввиду 19-го пакета санкций — скоро поделимся всей информацией и подробностями о других возможных изменениях», - сообщили в пресс-службе.