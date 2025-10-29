закрыть
В Польше начали строительство завода крупнокалиберных снарядов

  • 29.10.2025, 15:10
Производство усилит поставки боеприпасов для польской армии и союзников по НАТО.

В Польше началось строительство завода по производству снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Как отмечается, строительство началось в городе Красник в 100 км от границы с Украиной.

«Предприятием Mesko в Краснике заложен первый камень в строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм», – заявили в Минобороны Польши.

Польская армия использует 155-мм артиллерийские боеприпасы для вооружения пушек-гаубиц Krab и корейской K9 Thunder.

В ноябре 2024 года правительство Польши и производители подписали письмо о намерениях относительно производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.

