Путин заявил об успешном испытании подводного носителя ядерного заряда «Посейдон»

Глава Кремля нарывается на острую реакцию со стороны США.

Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, сообщает ТАСС. Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.

Путин назвал испытания «огромным успехом». Он рассказал, что впервые удалось не только запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, но и включить атомную энергетическую установку, с которой «Посейдон» прошел «определенное» расстояние. По словам Путина, мощность этого беспилотного аппарата существенно превосходит мощность новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат». Глава государства также подчеркнул, что перехватить «Посейдон» невозможно:

«По глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. И способов перехвата не существует. Такого в мире нет».

Ранее российские власти объявили об успешных испытаниях еще одной стратегической системы — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Напомним, президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета высказался о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Как сказал американский лидер, Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», — сказал он

