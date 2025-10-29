Минчане устроили «войну» с нарушителями парковки 2 29.10.2025, 15:57

1,986

Видеофакт.

В одном из дворов Минска жители объявили борьбу водителям, которые оставляют машины с нарушением правил. Чтобы проучить нарушителей, местные начали окружать их автомобили мусорными баками, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

На видео видно, как мужчина специально расставляет контейнеры вокруг припаркованного авто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com