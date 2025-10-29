закрыть
29 октября 2025, среда, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане устроили «войну» с нарушителями парковки

2
  • 29.10.2025, 15:57
  • 1,986
Минчане устроили «войну» с нарушителями парковки

Видеофакт.

В одном из дворов Минска жители объявили борьбу водителям, которые оставляют машины с нарушением правил. Чтобы проучить нарушителей, местные начали окружать их автомобили мусорными баками, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

На видео видно, как мужчина специально расставляет контейнеры вокруг припаркованного авто.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип