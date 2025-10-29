Минчане устроили «войну» с нарушителями парковки

В одном из дворов Минска жители объявили борьбу водителям, которые оставляют машины с нарушением правил. Чтобы проучить нарушителей, местные начали окружать их автомобили мусорными баками, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
На видео видно, как мужчина специально расставляет контейнеры вокруг припаркованного авто.
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях