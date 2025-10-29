Венгрия заблокировала заявление против режима Лукашенко

Венгрия заблокировала заявление против режима Лукашенко7
- 29.10.2025, 16:03
- 2,174
Будапешт помешал Евросоюзу осудить запуск метеозондов из Беларуси.
Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не публиковал свою оценку относительно инцидента с воздушными шарами в Литве.
Усилия Европейского Союза по согласованию общей позиции по Беларуси, откуда волна воздушных шаров, которая была направлена через границу в Литву, заставила самолеты остаться на земле и привела к закрытию границ, в течение нескольких дней оставались безрезультатными после попыток Венгрии смягчить формулировки. Об этом пишет Politico.
Блок настаивал выдать заявление от имени всех 27 стран-членов после вторжения воздушных шаров, которое, по предупреждению Литвы, является тактикой «гибридной войны».
Однако, как рассказали дипломат и двое чиновников для Politico, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не публиковал свою оценку, что полеты воздушных шаров являются попыткой дестабилизировать страны блока.
«Хотя есть надежда, что Будапешт отступит в этом вопросе, из-за спора проект заявления остается в подвешенном состоянии с момента его распространения среди стран-членов во вторник утром, когда Литва впервые применила меры противовоздушной обороны против волны вторжений», - добавили в публикации.