В Европарламенте хотят заблокировать сайты российской пропаганды 2 29.10.2025, 16:22

Брюссель хочет полностью закрыть доступ на уровне IT-инфраструктуры.

Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам из своей IT-инфраструктуры, сообщает Politico.

Десятки сайтов, размещающих контент российских пропагандистских медиа, остаются доступными, несмотря на то, что ЕС ввел санкции против российских СМИ во всем Евросоюзе в 2022 году.

Правоцентристская группа «Европейские консерваторы и реформисты«» во время встречи лидеров политических групп 15 октября обратилась с просьбой сделать «сайты российской пропаганды, находящиеся под санкциями ЕС», недоступными в IT-инфраструктуре Европарламента.

С этой инициативой выступил латвийский евродепутат Рихардс Колс, который заявил, что хочет, чтобы парламент заблокировал доступ к RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti и другим ресурсам на всех устройствах и сетях парламента.

Если этот шаг будет одобрен, он будет отражать уже действующие ограничения, введенные в отношении социальной сети TikTok из-за беспокойства вопросами кибербезопасности.

Приложение TikTok было заблокировано в сети Wi-Fi и на устройствах Европарламента в марте 2023 года.

Некоторые лидеры политических групп выразили обеспокоенность, что такой запрет может создать прецедент для блокировки сайтов "по причинам, не связанным с безопасностью", и отметили технические и юридические сложности реализации таких ограничений, согласно протоколу встречи.

По словам источников, президент парламента Роберта Метсола изучает возможность реализации инициативы и анализирует, какие меры применяются в других институтах ЕС.

Пресс-служба Европарламента в своем заявлении сообщила, что вопрос снова будет рассмотрен на одной из следующих встреч лидеров политических групп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com