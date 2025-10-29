закрыть
Крупный белорусский банк ограничил снятие наличных

  • 29.10.2025, 16:27
Крупный белорусский банк ограничил снятие наличных

Ранее подобные меры уже ввели другие банки.

«Белагропромбанк» вводит ограничения по снятию наличных, а также по переводам с карточек. Ранее похожие меры приняли и другие финучреждения.

С 28 октября этого года «Белагропромбанк» установил максимальную сумму выдачи денег бесконтактным способом в банкоматах — в том числе при использовании реквизитов карточек, токенов и мобильных платежных сервисов. Потолок для таких операций составляет 500 рублей (или 160 долларов, или 135 евро) в сутки.

С 1 декабря нынешнего года также вступят в силу обновленные лимиты на переводы с банковских карточек.

Для пенсионных карточек «Белкарт Премиум» максимальная сумма одного перевода составит 600 рублей, 200 долларов, 180 евро или 15 тыс. российских рублей. Будет разрешено не более двух операций в сутки, восемь — в течение четырех дней и 30 — в месяц.

Для остальных карточек максимальная сумма одного перевода составит 1200 рублей, 400 долларов, 350 евро или 30 тыс. российских рублей.

Общие лимиты на переводы с карты на карту будут такими:

в 24 часа — 2400 рублей,

за 4 дня — 9600 рублей,

за месяц — 40 000 рублей.

Как отметили в банке, введение лимитов направлено на повышение безопасности клиентов и предотвращение несанкционированных операций.

