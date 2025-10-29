закрыть
ВСУ разгромили колонну оккупантов под Мирноградом

1
  • 29.10.2025, 16:35
  • 2,436
ВСУ разгромили колонну оккупантов под Мирноградом

Яркое видео.

Операторы беспилотников 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного нанесли сокрушительный удар по вражеским бронемашинам, которые пытались прорваться к жилым кварталам восточной части Мирнограда.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», несколько единиц российской техники вместе с десантом продвинулись в сторону города, однако были оперативно обнаружены и уничтожены украинскими дронами.

На видео, опубликованном в соцсетях, виден момент мощного взрыва - обломки вражеской бронемашины разлетаются во все стороны, а украинский дрон лишь чудом избегает столкновения с ними.

