ВСУ разгромили колонну оккупантов под Мирноградом

ВСУ разгромили колонну оккупантов под Мирноградом1
- 29.10.2025, 16:35
Яркое видео.
Операторы беспилотников 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного нанесли сокрушительный удар по вражеским бронемашинам, которые пытались прорваться к жилым кварталам восточной части Мирнограда.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», несколько единиц российской техники вместе с десантом продвинулись в сторону города, однако были оперативно обнаружены и уничтожены украинскими дронами.
На видео, опубликованном в соцсетях, виден момент мощного взрыва - обломки вражеской бронемашины разлетаются во все стороны, а украинский дрон лишь чудом избегает столкновения с ними.