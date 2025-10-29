Зеленский: Россия превратилась в крупнейшую террористическую организацию в мире 1 29.10.2025, 16:53

1,166

Владимир Зеленский

Кремль целенаправленно атакует гражданские объекты.

Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по детской больнице в Херсоне. Это сознательный российский удар именно по детям, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они (россияне - ред.) не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе», - подчеркнул глава Украины.

По словам президента, больница получила значительные повреждения, а среди персонала и детей, которые находились в помещении, есть пострадавшие.

«Самому младшему раненому ребенку - восемь лет. Был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни людей были в больнице», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия «даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень».

«Сейчас Россия - крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну», - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Москва сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие и пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе.

«В этом году, когда так много американских усилий, чтобы закончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы», - отметил он.

Президент приветствовал введение новых санкций против российских нефтяных компаний, назвав их «правильным шагом Америки».

«Именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо обращаться только так, как они заслуживают силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине», - сказал Зеленский.

