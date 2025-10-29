«Тунеядцы» снова победили Лукашенко 29.10.2025, 16:58

Несмотря на угрозы и рейды, число официально занятых в Гомельской области уменьшилось.

После окончания сезонных работ количество жителей Гомельской области, занятых в экономике региона (то есть, официально трудоустроенных) составило 551,5 тыс. человек. Такие данные за сентябрь привело областное статистическое управление, заметил Флагшток и сравнил цифры с предыдущими показателями.

В августе работников было 552,1 тыс. человек, в июле — 551 тыс., в июне — 551,1 тыс., в мае — 547,1 тыс., в апреле — 549,7 тыс. человек.

То есть при стабильном снижении числа трудоустроенных наблюдался всплеск в летние месяцы, который достиг пика в августе. Это общая тенденция: летом требуется больше работников в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. Кроме того, в официальную статистику могут включать студотряды и школьников, занятых на каникулах в сельхозпредприятиях.

А сейчас число официально трудоустроенных вновь упало. Такая же ситуация была и год назад. Количество занятых снижалось, но в августе повысилось, а в сентябре 2024 года вновь сократилось до 551,4 тыс. человек.

Выходит, что в нынешнем сентябре число работников возросло по сравнению с прошлым всего на 100 человек. Это говорит о том, что масштабная борьба с «тунеядцами», которую проводят с апреля 2025 года чиновники вместе с милицией, не принесла ощутимого результата.

Как сообщал Флагшток, только в одном Советском районе Гомеля, по состоянию на 1 мая 2025 года, власти насчитали около 10 тысяч человек, «не занятых в экономике». Их общее количество по области не сообщается.

Поэтому, даже с учетом естественной убыли и старения населения, а также миграции и других фоновых процессов, статистика подтверждает, что огромные ресурсы и средства, затраченные на попытки трудоустроить безработных, были израсходованы практически впустую.

Напомним, в регионах признавали, что «тунеядцы» преимущественно отказываются от официального трудоустройства, несмотря на уговоры чиновников и угрозы милиции.

