29 октября 2025, среда, 17:37
«Белавиа» анонсировала чартеры на два новых курорта

  • 29.10.2025, 17:13
Куда смогут полететь белорусы?

Прямые чартерные рейсы в Иорданию планирует запустить в марте 2026 года национальный авиаперевозчик «Белавиа». Также прорабатывается возможность полетов в Тунис. Такими планами поделился генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец на пресс-конференции 29 октября.

Спикер отметил, что в начале января откроется дальнемагистральный рейс в Таиланд — Утапао и Пхукет.

— С марта 2026 года планируется открытие программы чартерных рейсов в Иорданию. С мая 2026 года планируется открытие программы чартерных рейсов — тоже очень давно не было, прорабатывается, это не значит, что откроется, но мы делаем все, чтобы это состоялось и как раз на дальнемагистральном самолете — Тунис, — рассказал Чергинец.

Гендиректор «Белавиа» также добавил, что с ноября возобновятся чартеры на египетский курорт Шарм-эль-Шейх из Могилева, а с декабря — из Бреста.

