«Какое жалкое зрелище…» 29.10.2025

Украинские военный эксперт высмеял путинскую торпеду «Посейдон».

Путин похвастался «супероружием», заявив о якобы успешных испытаниях подводного ядерного аппарата «Посейдон», – эксперты сомневаются, что новая «пугалка» вообще существует в реальности.

Во время посещения военного госпиталя в Москве Путин заявил, что Россия провела испытания безэкипажного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон». Это заявление стало очередным элементом его «ядерной игры» с Западом после того, как несколько дней назад он хвастался испытаниями ракеты «Буревестник».

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал эти слова, отметив, что Путин снова демонстрирует ракеты, которых никто не видел.

Фактически он хвастается достижениями военной промышленности, но проблема в том, что этих разработок, похоже, просто не существует. Путин прячет их под грифом «секретно», чтобы никто не смог проверить, а на деле скрывать там нечего. Эксперт напомнил, что ранее Кремль уже не раз заявлял об «уникальном оружии», которое «не имеет аналогов», но ни одна из этих систем так и не была показана миру даже в частично подтвержденном виде.

«Какое жалкое зрелище…» – пишет он.

Фантомы для внутреннего потребления

По данным Коваленко, «Посейдон» – это ядерная торпеда-долгострой, которую еще в 2018 году обещали разместить на подлодках Тихоокеанского флота. Но дивизия, где должны были быть эти носители, так и не создана, а теперь, спустя годы, Кремль внезапно объявляет об успешных испытаниях.

«Путин живет в мире отчетов, не в мире фактов. Ему приносят бумагу – он читает и гордится тем, чего нет. Это типичная ситуация, когда царь верит в свои легенды», – иронизируют пользователи в комментариях.

«Бензоколонка с фантомами»

Александр Коваленко отметил, что после американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла» Россия оказалась в положении страны, которая не может ответить экономически, и потому переходит к угрозам и запугиванию. По его словам, Россия сегодня импортирует бензин из Китая, но при этом рассказывает о подводных ядерных аппаратах.

Он подчеркнул, что Путин действует «в режиме паники» и пытается компенсировать слабость угрозами то «Буревестником», то «Посейдоном», то «Пересветом», «Авангардом» или «Сарматом».

«Все эти ракеты, как оружие Шредингера: они вроде есть, но их нет», – заключил эксперт.

Вывод

Путин искренне верит в мифы, созданные его окружением. Российские генералы и чиновники приносят ему липовые отчеты, чтобы показать «успехи» и не попасть в немилость. В результате Кремль живет в параллельной реальности, где Россия побеждает, создает супероружие и запугивает мир, в то время как на деле страна теряет технологии, ресурсы и доверие, подчеркивают эксперты.

