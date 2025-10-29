Избыток нефти усиливает эффект санкций Трампа против России 29.10.2025, 17:39

Кремль понесет значительные финансовые издержки.

Появляющееся на мировом рынке перепроизводство нефти усиливает экономическое воздействие новых санкций президента США Дональда Трампа против России, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

23 октября Вашингтон объявил о масштабных ограничениях против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», что стало резким поворотом в политике США. Ранее Трамп заявлял, что введет такие меры только после того, как Европа полностью прекратит закупки российской нефти.

Рынок отреагировал мгновенно: цены на нефть выросли более чем на 4%, но рост оказался кратковременным. Уже к 28 октября Brent подешевела до $63,69 за баррель, почти вернувшись к уровню до объявления санкций. Причина — ожидания снижения цен в условиях нарастающего избытка предложения, так как OPEC+ продолжает отменять ограничения на добычу.

Аналитики отмечают, что новые санкции направлены на финансовую и логистическую изоляцию российских нефтяных гигантов, по аналогии с ограничениями против Ирана. Импортерам дано время до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество.

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, уже заявила о готовности подчиниться новым требованиям. Это оставляет Китай фактически единственным возможным покупателем. Однако китайские государственные компании рискуют попасть под вторичные санкции, поэтому основную роль могут сыграть независимые переработчики в провинции Шаньдун.

Если поставки в Индию будут перенаправлены в Китай, это усилит конкуренцию с дешевыми иранскими сортами. Возможен и вариант отправки части нефти на долговременное хранение, так как Китай построил значительные запасы резервных емкостей.

Эксперты считают, что новые санкции, даже если не сократят объемы поставок, нанесут России больший финансовый ущерб, чем прежние меры. Однако из-за избытка нефти и запасных мощностей Саудовской Аравии и ОАЭ рост цен будет ограничен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com