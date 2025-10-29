Были ли неандертальцы способны заниматься искусством? 1 29.10.2025, 17:46

Сделаны новые археологические открытия.

Долгое время способность к созданию искусства считалась отличительным признаком современного человека. Однако новые археологические открытия показывают, что неандертальцы тоже оставили после себя художественные следы — пусть и не в виде изображений животных или людей, как у Homo sapiens, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Неандертальцы, населявшие Европу и Западную Азию от 400 000 до 40 000 лет назад, создавали геометрические рисунки, отпечатки рук и следы пальцев на стенах пещер. Эти находки зафиксированы в трех испанских пещерах — Ла Пасьега, Мальтравьесо и Ардалес, а также во французской Ла Рош-Котар. Анализ уран-ториевым методом показал, что часть рисунков была сделана более 64 000 лет назад, то есть задолго до появления современных людей в Европе.

В пещере Брюникель на юго-западе Франции неандертальцы создавали более сложные конструкции: ломали сталактиты и строили из них овальные структуры, в которых разжигали огонь. Ученые сравнивают это с прообразом инсталляционного искусства.

Недавние исследования в Ла Рош-Котар подтвердили, что волнистые и параллельные линии на стенах были нанесены намеренно. Поскольку вход в пещеру закрылся более 54 000 лет назад, а найденные инструменты принадлежат неандертальцам, сомнений в их авторстве не осталось.

Эти открытия окончательно опровергают миф о «примитивности» неандертальцев. Ученые предполагают, что подобные рисунки могли отражать осознание себя и окружающего мира — возможно, первые проявления воображения у древних людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com