Володин распоясался

Володин распоясался1
- 29.10.2025, 17:54
Когда Конституцию заменяет ненависть.
Не первый раз в России слышат от нижнего спикера Володина оскорбления в адрес людей, ошельмованных кличкой «иноагент». Он называет их «предателями».
Вы это почему так решили, Володин? Их что, осудили по статье «госизмена»? Какое право вы, нижний спикер, имеете оскорблять людей? В российской Конституции, Володин, сказано (ст.21): «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». В этой же статье говорится: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».
Это, Володин, написано для всех. А уж тот, кто возглавляет Госдуму, занимающуюся принятием законов, обязан не просто это знать, но быть примером.
Сегодня Володин заявил, что «предавшие страну» иноагенты «ходят по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получают из России». «Надо это на спецсчет перечислять... Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам».
То есть, когда Караганов «ходил» по Берлину, Песков по Парижу, Соловьев по Милану, это было нормально, так и надо.
«Иноагентство»,начинавшееся под заявления, что это только «регистрация», давно уже превратилось в репрессивную меру, нарушающее закреплённые в Конституции права людей. Это делалось, в частности и Володиным. Распоясавшийся нижний спикер останавливаться не хочет – до пенсий добрался. Вы бы, Володин, пенсионную тему поднимали, когда Путин и его правительство обобрали россиян, увеличив пенсионный возраст. Но вы же были «за», в этом соучаствовали.
