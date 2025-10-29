Евгений Афнагель: Есть лучший способ наказать Лукашенко 29.10.2025, 17:59

Евгений Афнагель

Фото: Вадим Замировский

Важно, чтобы Европа была открыта для белорусов.

Граница Литвы с Беларусью закрыта минимум на месяц . Причиной стали многочисленные инциденты с метеозондами, прилетевшими с территории Беларуси и нарушившими работу литовских аэропортов. Власти называют происходящее гибридной атакой и обещают самые жесткие меры в ответ.

Как можно оценить решение Литвы закрыть границу с Беларусью? Насколько это оправданная мера — и как к этому шагу относятся в самой Литве, среди литовцев и белорусской диаспоры?

На эту тему сайт Charter97.org поговорил бывшим политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

— Сам факт того, что Литва последовательно и оперативно реагирует на провокации, очень радует. Мы видим консенсус в литовском обществе — и власть, и оппозиция понимают сущность белорусского режима и угрозы, которые от него исходят, в том числе угрозы национальной безопасности. С другой стороны, есть другие, намного лучшие способы наказать Лукашенко, ведь ни он, ни его чиновники и без того не пересекут в ближайшее время границу Литвы. Торговля, грузоперевозки, калининградский транзит – вот по-настоящему болевые точки и для Минска, и для Москвы.

Закрытие погранпереходов ударило больше по обычным гражданам Беларуси, для которых поездка в Вильнюс – это одна из немногих возможностей увидеть альтернативу тому, что происходит у нас на родине, встретиться со своими родственниками и друзьями, вынужденными покинуть страну из-за репрессий.

— Кто, по вашему мнению, стоит за атаками метеозондов на Литву — белорусские спецслужбы, Россия, или это совместная операция? Каковы цели таких действий?

— Белорусские спецслужбы координируют свою деятельность с российскими, они союзники. Без их ведома и участия такие масштабные операции – напомню, воздушные шары появлялись одновременно в разных районах Литвы – провести невозможно. К тому же, речь идет не только о метеозондах. За последние два месяца воздушное пространство Литвы нарушали также дроны и самолеты. В сентябре была атака на Польшу, обломки российских беспилотников находили в Латвии.

Это не случайные события, а звенья одной цепи – часть гибридной войны, которую белорусский и российский режимы ведут против Европы. Цели могут быть разными – от анализа реакции на подобные события со стороны стран – соседей Беларуси, со стороны ЕС и НАТО до зондирования системы ПВО и разведки. Кроме того, нельзя забывать о прямом ущербе: только в течение одной недели аэропорт Вильнюса был вынужден останавливать работу четыре раза, были отменены десятки рейсов, несут потери авиакомпании. Изменениям маршрутов привели к задержкам и неудобствам для пассажиров. Думаю, уже сейчас многие туристы задумываются о том, стоит ли лететь в Литву в ближайшее время.

— Какие еще меры может предпринять Литва, чтобы защититься от подобных гибридных атак — дипломатические, военные или технические?

— Самые простые и действенные меры – полностью закрыть границу для грузоперевозок, прекратить торговать с Беларусью и остановить транзит в Калининградскую область России. Такие действия могут остановить провокации, а возможно и прямую агрессию. Это уже вопрос безопасности.

Страны Балтии – первая мишень для российского нападения после Украины. Вероятность большой войны в Восточной Европе сейчас растет с каждым днем. Странам, которые граничат с Беларусью и Россией, нужно в первую очередь думать о своей безопасности, увеличивать военные расходы и укреплять оборону. Не стоит рассчитывать на то, что Лукашенко останется в стороне в случае прямого столкновения. Эту ошибку в своей время допустили украинцы. Долгое время в Киеве думали, что, торгуя с диктатором, обезопасят себя, хоть представители белорусской оппозиции неоднократно предупреждали о том, что нападение на Украину будет и с территории Беларуси. В 2022 году так и произошло.

При этом нужно понимать, что, в отличие от лукашенковского режима, большая часть обычных белорусов хочет военного поражения России, освобождения Беларуси, вступления нашей страны в ЕС и, учитывая события последних лет, в НАТО. При этом у многих моих соотечественников, в том числе у тех, кто воевал на стороне Украины, есть много трудностей, связанных с открытием счетов, получением необходимых документов, поиском работы в странах ЕС.

Важно, чтобы Европа была открыта для белорусов, ведь у нас общие цели и общий враг.

— После заявления представителя президента США Джона Коула, который призвал Беларусь предотвратить новые инциденты с метеозондами, — можно ли ожидать, что Вашингтон усилит давление на режим Лукашенко?

— Странно, что в этом же заявлении говорится о «прекращении войны в Украине», а не об обеспечении победы Украины и освобождении захваченных территорий. Когда-то политика умиротворения агрессора привела к Второй Мировой войне. Европейцы это помнят и понимают намного лучше, чем сегодняшняя американская администрация. Очень хочется надеяться, что мы увидим реальное давление и на белорусский, и на российский режим и со стороны США.

