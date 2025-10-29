закрыть
29 октября 2025, среда, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Ямайку обрушился ураган века

  • 29.10.2025, 18:10
  • 3,320
На Ямайку обрушился ураган века
Фото: Matias Delacroix/AP

«Мелисса» стала самым мощным штормом в истории страны.

Крупнейший в истории Ямайки ураган «Мелисса» обрушился на юго-западную часть островного государства. Местные власти и СМИ сообщают о наводнениях, оползнях, поваленных деревьях и сорванных крышах, масштабных отключениях электроэнергии. Точный масштаб ущерба еще предстоит установить, сообщает Deutsche Welle.

Власти предупредили об угрозе крокодилов

Около 15 000 жителей Ямайки перемещены во временные убежища. Без электричества остались 530 000 домохозяйств при общем населении страны в 2,8 млн человек. В Кингстоне власти предупредили об опасности крокодилов, которые могут уйти из мест привычного обитания из-за наводнения.

Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance
Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance
Фото: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

Ураган прошел через Ямайку меньше чем за сутки. Сейчас шторм движется дальше на север в сторону Кубы, на которую, как ожидается, обрушится утром 29 октября. На острове заранее эвакуировали 735 000 человек. Затем стихия двинется в сторону Багамских островов.

Шторм уже стал причиной гибели трех человек на Ямайке, трех на Гаити и одного в Доминиканской Республике. Там же еще один человек числится пропавшим без вести.

«Мелисса» – крупнейший ураган в истории Ямайки

«Мелисса» – крупнейший ураган, когда-либо обрушившийся на Ямайку, за всю историю наблюдений, то есть с 1851 года, заявили в метеорологической службе островного государства. Максимальная скорость ветра в эпицентре стихии достигала 295 км/ч.

Это также второй по скорости ветра ураган в Атлантике, обрушившийся на сушу, за всю историю наблюдений. Сильнее ветер был лишь у тропического циклона «Аллен» в 1980 году, подсчитало американское агентство Associated Press.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип