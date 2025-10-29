закрыть
У режима закончились деньги на бюджетников

3
  • 29.10.2025, 18:20
  • 5,560
Лукашенко начал чистку штатов.

До 1 июля 2026 года все учреждения, финансируемые из бюджета, обязаны привести штат в соответствие с новыми нормативами, пишет «Нясвіжскія Навіны».

Что меняется: вводятся типовые штаты и нормативы численности — превышать нельзя; увеличение штата — только по согласованию с вышестоящими органами и при наличии веских причин; сокращать можно, расширять — нет, без официального разрешения.

Кого не коснется: сотрудников, финансируемых из внебюджетных источников; работников научных организаций; специалистов госорганов, подчиненных Лукашенко; структур, численность которых определяет правитель Беларуси; фельдъегерской службы при Минсвязи; лесхозов, подчиненных Минлесхозу.

