У режима закончились деньги на бюджетников

У режима закончились деньги на бюджетников3
- 29.10.2025, 18:20
Лукашенко начал чистку штатов.
До 1 июля 2026 года все учреждения, финансируемые из бюджета, обязаны привести штат в соответствие с новыми нормативами, пишет «Нясвіжскія Навіны».
Что меняется: вводятся типовые штаты и нормативы численности — превышать нельзя; увеличение штата — только по согласованию с вышестоящими органами и при наличии веских причин; сокращать можно, расширять — нет, без официального разрешения.
Кого не коснется: сотрудников, финансируемых из внебюджетных источников; работников научных организаций; специалистов госорганов, подчиненных Лукашенко; структур, численность которых определяет правитель Беларуси; фельдъегерской службы при Минсвязи; лесхозов, подчиненных Минлесхозу.