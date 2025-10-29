Reuters: Lockheed Martin вооружит морские дроны ВМС США ракетами Tomahawk

Reuters: Lockheed Martin вооружит морские дроны ВМС США ракетами Tomahawk1
- 29.10.2025, 18:27
Компания использует опыт Украины для модернизации своих аппаратов.
Американская оборонная компания Lockheed Martin инвестирует 50 миллионов долларов в производителя морских дронов Saildrone, чтобы оснастить их высокомощными ракетами — впервые в истории беспилотные корабли дальнего действия получат такое вооружение, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
План, объявленный в среду, отражает стремление Пентагона усилить позиции США в Тихом океане и противостоять растущему военно-морскому влиянию Китая, используя опыт Украины, эффективно применяющей морские дроны против российских кораблей в Черном море.
В рамках соглашения 22-метровое судно Saildrone Surveyor, предназначенное для научных и разведывательных миссий и использующее энергию ветра, дизеля и солнца, будет модернизировано для установки ракетного комплекса Lockheed JAGM Quad Launcher и противокорабельных ракет.
Lockheed также создаст совместные команды для ускорения проектирования и производства более крупных платформ Saildrone, способных нести ракеты Tomahawk и буксируемые гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок. Первые испытания с боевыми пусками запланированы на 2026 год.
Морские дроны Saildrone используются ВМС США с 2021 года и несут службу круглосуточно по всему миру. По данным компании, они прошли более 2 миллионов морских миль в рамках различных миссий.
Проект финансируется из программы на 5 миллиардов долларов, направленной на развитие беспилотных морских систем. Производство крупных дронов будет осуществляться на верфях Austal USA в Мексиканском заливе, с возможностью расширения на другие судостроительные предприятия страны.