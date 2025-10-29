«Ни в коем случае не приближайтесь» 1 29.10.2025, 18:34

Минприроды предупредило белорусов об опасности.

В Беларуси участились случаи, когда лисы стали забегать в деревни и даже во дворы частных домов. Видео с рыжими гостями стали появляться в соцсетях, включая популярный у белорусов TikTok.

В связи с этим Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обратилось к гражданам с просьбой, сопровождаемой восклицательными знаками.

В Минприроды заявили, что главное правило — держаться подальше.

Не приближайтесь к животному.

Не пытайтесь его поймать.

Не трогайте и не гладьте, каким бы безобидным оно ни казалось.

Вместо этого чиновники попросили белорусов срочно позвонить по номерам 101 или 112 и сообщить о «визите» оператору МЧС.

Почему это так опасно?

Милая лиса — это всё-таки дикое животное. Оно может не только укусить или поцарапать, но и быть переносчиком смертельно опасной болезни — бешенства.

А что делать, если контакта избежать не удалось?

Если лиса вас укусила, поцарапала или даже просто облизала, важно действовать быстро:

Промойте рану под струёй проточной воды с мылом.

Обработайте перекисью водорода, а края раны — йодом или другим дезинфицирующим средством.

Наложите чистую повязку и немедленно обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.

