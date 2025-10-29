закрыть
29 октября 2025, среда, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ни в коем случае не приближайтесь»

1
  • 29.10.2025, 18:34
  • 4,800
«Ни в коем случае не приближайтесь»

Минприроды предупредило белорусов об опасности.

В Беларуси участились случаи, когда лисы стали забегать в деревни и даже во дворы частных домов. Видео с рыжими гостями стали появляться в соцсетях, включая популярный у белорусов TikTok.

В связи с этим Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обратилось к гражданам с просьбой, сопровождаемой восклицательными знаками.

@onlinebrest Читатель: Сегодня ночью была замечена лиса в Бресте в районе школ № 31 и № 22 (Заводской микрорайон). Животное выглядело напуганным. Странность в том, что ближайшее место её естественного обитания находится довольно далеко. Поэтому хотелось бы предупредить жителей города. ⠀ #брест #беларусь #onlinebrest ♬ оригинальный звук - Онлайн Брест

@darya.blr Максимальный репост! Будьте осторожны! #беларусь🇧🇾 #плещеницы #рекомендации ♬ Прогулка - Евгений Крылатов

В Минприроды заявили, что главное правило — держаться подальше.

Не приближайтесь к животному.

Не пытайтесь его поймать.

Не трогайте и не гладьте, каким бы безобидным оно ни казалось.

Вместо этого чиновники попросили белорусов срочно позвонить по номерам 101 или 112 и сообщить о «визите» оператору МЧС.

Почему это так опасно?

Милая лиса — это всё-таки дикое животное. Оно может не только укусить или поцарапать, но и быть переносчиком смертельно опасной болезни — бешенства.

А что делать, если контакта избежать не удалось?

Если лиса вас укусила, поцарапала или даже просто облизала, важно действовать быстро:

Промойте рану под струёй проточной воды с мылом.

Обработайте перекисью водорода, а края раны — йодом или другим дезинфицирующим средством.

Наложите чистую повязку и немедленно обратитесь в ближайшую больницу или травмпункт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип