закрыть
29 октября 2025, среда, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» по-прежнему работает в убыток

  • 29.10.2025, 18:39
  • 1,132
«Газпром» по-прежнему работает в убыток

Главная гордость Кремля ушла в минус на миллиарды долларов.

Убыток головной компании «Газпрома» за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом, согласно официальной статистике, сократился почти вдвое, но все равно остается значительным, пишет «Интерфакс».

Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2025 года составил 70,315 миллиарда российских рублей (около 2,14 миллиарда долларов) по сравнению с убытком в 309,111 миллиарда рублей (около 3,88 миллиарда долларов) за январь-сентябрь 2024 года, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка «Газпрома» сохранилась на прежнем уровне — 4,272 триллиона рублей (53,66 миллиарда долларов). При этом себестоимость сократилась на 12%.

В результате валовая прибыль компании выросла на 50% — до 1,259 трлн рублей (15,81 миллиарда долларов).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип