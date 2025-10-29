«Газпром» по-прежнему работает в убыток
- 29.10.2025, 18:39
- 1,132
Главная гордость Кремля ушла в минус на миллиарды долларов.
Убыток головной компании «Газпрома» за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом, согласно официальной статистике, сократился почти вдвое, но все равно остается значительным, пишет «Интерфакс».
Чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) за 9 месяцев 2025 года составил 70,315 миллиарда российских рублей (около 2,14 миллиарда долларов) по сравнению с убытком в 309,111 миллиарда рублей (около 3,88 миллиарда долларов) за январь-сентябрь 2024 года, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка «Газпрома» сохранилась на прежнем уровне — 4,272 триллиона рублей (53,66 миллиарда долларов). При этом себестоимость сократилась на 12%.
В результате валовая прибыль компании выросла на 50% — до 1,259 трлн рублей (15,81 миллиарда долларов).