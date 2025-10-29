Politico: ЕС осудил воздушные провокации Беларуси
Вильнюс рассматривает эти инциденты как элементы «гибридной войны».
Европейский союз выступил с осуждением серии инцидентов с воздушными шарами, залетавшими в воздушное пространство стран ЕС со стороны Беларуси. Однако финальный текст заявления был смягчен из-за позиции Венгрии, которая настояла на исключении прямых обвинений в адрес режима Лукашенко, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Совместное заявление, опубликованное в среду верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас, отмечает, что союз «решительно осуждает настойчивые и провокационные действия Беларуси». Поводом стали воздушные шары с контрабандными сигаретами, из-за которых Литва временно закрыла аэропорты и границу с соседней страной.
По данным Вильнюса, эти инциденты являются элементом «гибридной войны» против Запада. В заявлении ЕС говорится, что шары «не являются просто средствами контрабанды, а происходят в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, включающей также организованную миграцию при поддержке государства». Брюссель подчеркнул, что санкции против режима Лукашенко уже действуют и ЕС готов ввести дополнительные меры, если провокации продолжатся.
Ранее проект заявления содержал формулировку о «прямой или умышленной причастности режима Лукашенко», однако Будапешт настоял на ее исключении. Венгрия, которая традиционно занимает мягкую позицию по отношению к Москве и Минску, вновь стала причиной затяжных переговоров между странами ЕС.
«В целом заявление получилось достаточно жестким, но это компромиссный вариант», — сообщил один из дипломатов ЕС на условиях анонимности. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что эти инциденты показывают необходимость усиления совместной обороноспособности ЕС и введения новых санкций против Беларуси.